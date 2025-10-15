Περίπου το 50% των άρθρων που δημοσιεύονται σήμερα στο διαδίκτυο έχουν γραφτεί – εν μέρει ή εξολοκλήρου – από Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη νέα έκθεση της SEO Graphite, όπως μεταδίδει το Axios.

Εκρηκτική άνοδος μετά την εμφάνιση του ChatGPT

Από το λανσάρισμα του ChatGPT στα τέλη του 2022, ο αριθμός των άρθρων που δημιουργούνται με AI έχει αυξηθεί ραγδαία. Σήμερα, ο όγκος αυτός είναι σχεδόν ίσος με τον αριθμό των άρθρων που γράφονται από ανθρώπους.

Αν και η ανάλυση της Graphite δεν περιλαμβάνει ιστότοπους με συνδρομή (όπου το περιεχόμενο είναι συνήθως ανθρώπινο), κάλυψε πάνω από 300 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες.

Όχι όμως στα μεγάλα ειδησεογραφικά sites

Παρά την έκρηξη της AI-δημιουργημένης ύλης, οι κορυφαίοι ενημερωτικοί ιστότοποι παραμένουν κυρίως ανθρώπινοι. Αντίθετα, χαμηλής ποιότητας «content farms» χρησιμοποιούν την AI για να παράγουν τεράστιο όγκο κειμένων — αλλά ακόμη και οι αλγόριθμοι φαίνεται να προτιμούν περιεχόμενο γραμμένο με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

86% των άρθρων που κατατάσσονται στα αποτελέσματα της Google είναι γραμμένα από ανθρώπους.

14% είναι παραγόμενα από AI.

82% των άρθρων που αναφέρονται από τα ChatGPT και Perplexity προέρχονται επίσης από συντάκτες με ανθρώπινη υπόσταση.

Μάλιστα, τα άρθρα που δημιουργούνται με AI, τείνουν να κατατάσσονται χαμηλότερα στις μηχανές αναζήτησης.

Γιατί έχει σημασία

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αν η AI αρχίσει να «πλημμυρίζει» το διαδίκτυο με περιεχόμενο δικής της παραγωγής, τότε τα ίδια τα γλωσσικά μοντέλα θα «τραφούν» με το δικό τους περιεχόμενο — κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση και τελικά σε «κατάρρευση» της ποιότητας της πληροφορίας.

Μια παλαιότερη έκθεση της Europol (2022) είχε προβλέψει ότι έως το 2026, το 90% του online περιεχομένου θα προέρχεται από AI. Τα ευρήματα της Graphite δείχνουν ότι αυτή η πρόβλεψη ίσως να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Τι έδειξε η μελέτη της Graphite

Η Graphite ανέλυσε 65.000 URLs που δημοσιεύτηκαν από το 2020 έως το 2025, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Surfer για να ανιχνεύσει AI-δημιουργημένα κείμενα. Άρθρα που είχαν λιγότερο από 50% ανθρώπινο περιεχόμενο χαρακτηρίστηκαν ως AI-παραγόμενα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχισε να «γράφει» μαζικά μετά το 2023, με το ποσοστό της να ξεπερνά προσωρινά τα ανθρώπινα άρθρα, τον Νοέμβριο του 2024, προτού σταθεροποιηθεί.

Η ακρίβεια του Surfer ελέγχθηκε με δείγματα άρθρων και παρουσίασε μόλις 4,2% ψευδώς θετικά και 0,6% ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

Η δυσκολία του ορισμού

Παρά τα εργαλεία, είναι δύσκολο να οριστεί τι σημαίνει «AI-generated», καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στη συγγραφή. Όπως σημείωσε ο καθηγητής πληροφορικής Stefano Soatto του UCLA, εκπρόσωπος της Google, στο Axios:

«Σήμερα υπάρχει περισσότερο μια συμβίωση, παρά μια αντίθεση ανάμεσα σε ανθρώπους και AI».

Πιθανή υποεκτίμηση των ανθρώπινων άρθρων

Το Common Crawl – η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα – δεν περιλαμβάνει paywalled sites, όπου το περιεχόμενο είναι σχεδόν πάντα ανθρώπινης έμπνευσης και συγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό αυτών των άρθρων ίσως είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται.

Οι αναγνώστες εμπιστεύονται ακόμα τον άνθρωπο

Αν και τα AI-generated summaries κερδίζουν έδαφος, η εμπιστοσύνη των χρηστών παραμένει χαμηλή. Σύμφωνα με έρευνα του Pew, μόνο 20% θεωρεί τις AI-περιλήψεις «πολύ χρήσιμες» και μόλις 6% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται «πολύ».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γράφει πλέον σχεδόν τα μισά άρθρα στο διαδίκτυο — όμως οι αναγνώστες, οι μηχανές αναζήτησης και οι ίδιοι οι αλγόριθμοι δείχνουν πως το ανθρώπινο άγγιγμα εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά.