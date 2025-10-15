Μεγαλωμένοι με το σλόγκαν των διαφημίσεών τους «είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε;» και γνωρίζοντας καλά ότι στα σπίτια μας τα ζυμαρικά Mέλισσα είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι επόμενο να νιώθουμε γλυκιά οικειότητα μαζί τους. Ακόμα κι όταν δεν επιδείκνυαν στο δυναμικό τους τόσο πολλά και διαφορετικά είδη, τα Mέλισσα είχαν πάντα τη θέση τους τόσο στο καθημερινό όσο και στο γιορτινό τραπέζι μας. Οι μητέρες μας ορκίζονταν στην ποιότητά τους, κι αυτό δεν ήταν καθόλου δύσκολο να περάσει στη γαστρονομική μας κουλτούρα.

Περνώντας τα χρόνια, υπήρξαν κι άλλοι λόγοι για να συνδεθούμε μαζί τους, εκτός από τους συναισθηματικούς και τους νοσταλγικούς, που έχουν τη δική τους βαρύτητα. Αν ανήκετε σε εκείνους που αναζητούν επιχειρήσεις και ανθρώπους για να εμπνευστούν και να οραματιστούν, είναι αδύνατον να μην έχει πέσει στην αντίληψή σας η ιστορία της οικογένειας Κίκιζα, που δημιούργησε αυτήν τη σπουδαία εταιρεία και συνεχίζει μέχρι σήμερα να κρατά τα ηνία της.

Το χρυσό ξεκίνημα

Η ιστορία αρχίζει να γράφεται στο Ελαιοχώρι Αρκαδίας, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κίκιζα, όταν ο Αλέξανδρος Κίκιζας, ιδρυτής της εταιρείας Mέλισσα Κίκιζας, μαζί με τα αδέρφια του τολμούν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα στήνοντας ένα μπακάλικο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Φωτό: Χρήστος ΚαββούρηςΤο μαγαζί πηγαίνει καλά και γρήγορα τα αδέρφια αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στην πρωτεύουσα ανοίγοντας ένα μεγάλο κατάστημα τροφίμων στο Μεταξουργείο το 1925.

Τα «Εδώδιμα και Αποικιακά» των αδελφών Κίκιζα σύντομα αποκτούν μεγάλη φήμη και προσελκύουν πελάτες από όλη την Αθήνα, με τον Γιώργο Ζαμπέτα μάλιστα να γράφει μέχρι και τραγούδι τη δεκαετία του ’60 για τη «γειτονιά του Κίκιζα»!

Το 1947 ο Αλέξανδρος Κίκιζας κάνει το μεγάλο βήμα ιδρύοντας εργοστάσιο ζυμαρικών στον Κηφισό, το οποίο ονομάζει Μέλισσα εκφράζοντας τη φιλοσοφία του, που εμπνέεται από την εργατικότητα και την ομαδικότητα των ακούραστων μελισσών. Η αρχή είχε γίνει.

Η συνεχής ανοδική πορεία

Στα χρόνια που ακολουθούν, η επιχείρηση μεγαλώνει, αντέχει τις δυσκολίες και βρίσκει το ρυθμό της. Ενώ δεκάδες μικρότερες βιομηχανίες κλείνουν, η Μέλισσα Κίκιζας συνεχίζει να εξελίσσεται κατακτώντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών. Δεν είναι απλώς μια εταιρεία παραγωγής – είναι μια υπόσχεση ποιότητας στο καθημερινό τραπέζι.

Όταν το 1965 ο Αλέξανδρος Κίκιζας φεύγει πρόωρα από τη ζωή, την επιχείρηση συνεχίζει η σύζυγός του, Κωνσταντίνα, τολμώντας το εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή να ηγείται μιας τόσο μεγάλης εταιρείας μια γυναίκα. Το 1975 αναλαμβάνει την επιχείρηση ο Γεώργιος Κίκιζας, γιος του Αλέξανδρου και της Κωνσταντίνας, ο οποίος μεταφέρει το μακαρονοποιείο από την Αθήνα στη Λάρισα, δημιουργώντας ένα καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής σιμιγδαλιού και ζυμαρικών, και ξεκινά τις πρώτες εξαγωγές.

Κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας του, ο Γεώργιος Κίκιζας λανσάρει τα τοματικά προϊόντα Pummarò, εξαγοράζει τις εταιρείες ζυμαρικών ΝΤΕΒΕΤΑ, STELLA, ΒΛΑΧΑ και ΑΒΕΖ και πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού καθιστώντας το συγκρότημα της Λάρισας ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Οι πωλήσεις της Mέλισσα, από 5.500 τόνους ετησίως το 1975, φτάνουν τους 55.000 τόνους το 2010.

Το 2013 αναθέτει την ευθύνη της διοίκησης στο γιο του, Αλέξανδρο, ο οποίος συνεχίζει την ανάπτυξη της εταιρείας για τρίτη γενιά. Ο Αλέξανδρος Kίκιζας επεκτείνει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αυξάνει σημαντικά τις πωλήσεις στο εσωτερικό και τριπλασιάζει τις εξαγωγές. Λανσάρονται νέες σειρές ζυμαρικών –ολικής άλεσης, χωρίς γλουτένη, βιολογικά, με όσπρια, με λαχανικά, υψηλής πρωτεΐνης–, που προσελκύουν ακόμα περισσότερους φανατικούς λάτρεις του brand και δείχνουν ότι η Μέλισσα πρωτοπορεί ανοίγοντας νέες κατηγορίες.

Το 2019 εγκαινιάζεται ένας νέος, υπερσύγχρονος σιμιγδαλόμυλος με δυναμικότητα άλεσης 440 τόνων ημερησίως και νέα σιλό χωρητικότητας 37.000 τόνων σίτου.

Το 2021 η εταιρεία εισέρχεται στον τομέα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου με την απόκτηση της πρότυπης ελαιουργίας Terra Creta.

Μια εταιρεία σαν οικογένεια

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα συζητήσαμε με το στέλεχος της εταιρίας Γιάννη Πούρικα, που μας ξενάγησε τόσο στο χώρο της παρασκευής των ζυμαρικών όσο και στο μύλο, αλλά και στο περίφημο Μουσείο Σίτου, όπου μπορεί κανείς να περιηγηθεί στην ιστορία μέσα από μια σειρά σπάνιων φωτογραφιών, έργων τέχνης και πολύτιμων συλλεκτικών αντικειμένων. Ο Πρόεδρος της εταιρείας, Γεώργιος Κίκιζας, με μοναδικό μεράκι έχει συλλέξει παραδοσιακά ξύλινα εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα και κλασικά τρακτέρ που έχουν παίξει ρόλο στην ιστορία καλλιέργειας, συλλογής και επεξεργασίας των δημητριακών. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο μουσείο, που επικοινωνεί μεγάλο μέρος της γαστρονομικής κουλτούρας του τόπου μας και εγείρει συναισθήματα.

Σημαντικό είναι επίσης ότι, πέρα από τα μεγάλα επιτεύγματα της εταιρείας, τα μεγέθη και τα ορόσημα, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο στέκεται απέναντι στους ανθρώπους της. Στην ξενάγησή μας, μιλήσαμε με εργαζομένους που με υπερηφάνεια περιέγραφαν το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν. Από τη δεκαετία του ’50 κιόλας, η οικογένεια Κίκιζα παρείχε μπόνους, εκδρομές, ακόμα και χαμηλότοκα δάνεια στις οικογένειες των υπαλλήλων της. Σήμερα η Μέλισσα Κίκιζας συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιχειρήσεις για να εργάζεται κανείς στην Ελλάδα, κάτι που πραγματικά μας συγκινεί καθώς πιστεύουμε ότι το φαγητό πρέπει να είναι πολιτισμός σε κάθε έκφανσή του. Αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι τυχαίο. Είναι κομμάτι της φιλοσοφίας που άφησε ο ιδρυτής: να αισθάνονται όλοι ότι η επιχείρηση τους ανήκει. Όλοι μέρος της περίφημης κυψέλης.

Φεύγοντας από τη Λάρισα, κρατήσαμε μαζί μας την εικόνα του σιταριού που γίνεται ζυμαρικό, αλλά και το συναίσθημα υπερηφάνειας που μας μετέδωσαν οι άνθρωποι της Μέλισσα Κίκιζας. Γιατί κάθε πιάτο μακαρόνια που σερβίρουμε δεν είναι απλώς φαγητό· είναι μια ιστορία που γράφεται αδιάλειπτα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

«Στη Mέλισσα Κίκιζας οραματιζόμαστε έναν κόσμο που τρέφεται και ζει καλά. Δέσμευσή μας είναι να γεφυρώνουμε τη διαχρονική σοφία της ελληνικής μεσογειακής διατροφής με το αύριο. Να μοιραζόμαστε τις αξίες και την κουλτούρα της ελληνικής διατροφής με ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτό το όραμα πορευόμαστε καθημερινά, με πίστη στις αξίες μας που διέπουν τη λειτουργία μας καθ’ όλα τα χρόνια παρουσίας μας και με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον». Αλέξανδρος Κίκιζας

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

• Μέλισσα: μάρκα ηγέτιδα στην καινοτομία.

• Ετήσια άλεση σίτου 100.000 τόνοι.

• Παρουσία σε 45+ χώρες παγκοσμίως.

• 85+ τόνοι προϊόντων ετησίως σε οργανισμούς για τη στήριξη συνανθρώπων μας.

• Βιωσιμότητα στην πράξη: φωτοβολταϊκά στο εργοστάσιο Λάρισας & αξιοποίηση άνω του 65%

των οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου.

• Ακαδημία Σίτου & Ακαδημία Ελιάς Terra Creta: εκπαίδευση παραγωγών σε σύγχρονες, βιώσιμες

μεθόδους καλλιέργειας.

• Μέλισσα Κίκιζας Great Place to Work για 7η χρονιά.