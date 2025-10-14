Χθες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος F-35 του στόλου της.

Στην τελετή παραλαβής του μαχητικού αεροσκάφους, στο Βέλγιο, παρέστη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή, «ανέδειξε το σταθερό ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής και τη διατήρηση στενών δεσμών με συμμαχικές χώρες».

Η τελετή παράδοσης του πρώτου f-35 του στόλου της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Florennes του Βελγίου όπου ο Αρχηγός του ΓΕΑ συναντήθηκε με τον Βέλγο ομόλογό του Major General Geert De Decker με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.