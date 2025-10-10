Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων στο μέγαρο Ελιζέ. Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση δεν έλαβε μέρος οι εκπρόσωποι του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λε Πεν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

«Η κυβέρνηση της Γαλλίας δεν διαλύεται»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρώας ομάδας LIOT, Λοράν Πανιφούς, η κυβέρνηση της Γαλλίας δεν διαλύεται, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστεί ο νέος πρωθυπουργός από τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Λοράν Πανιφούς, ο καθένας από τους ηγέτες των κομμάτων «μπόρεσε να παρέμβει ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας που άκουγε». Και ο Εμανουέλ Μακρόν τους «ανακοίνωσε ότι θα διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες με βάση όσα του είχαν ειπωθεί», υπονοώντας ότι «δεν υπάρχει ζήτημα διάλυσης» της εθνοσυνέλευσης.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν «κατάλαβε πολύ καλά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι ο δείκτης ισορροπίας», πρόσθεσε ο επικεφαλής του LIOT.

Ωστόσο, η πληροφορία μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς οι ηγέτες των κεντροδεξιών κομμάτων, Λοράν Βοκιέ και Μπρουνό Ρεταγιέ έφυγαν από το Ελιζέ χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Φαμπιέν Ρουσέλ, εθνικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF), ο οποίος δήλωσε: «Γνωρίζω πλέον ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα εργαστεί για τον διορισμό πρωθυπουργού και όχι για τη διάλυση».

«Περιμένουμε πραγματική αλλαγή, αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι μια τεράστια απογοήτευση, και αν ο νέος πρωθυπουργός είναι στο στρατόπεδο του Μακρόν, δεν θα μπορέσουμε να την αποδεχτούμε», προειδοποίησε ο εθνικός γραμματέας του PCF.

«Ο νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι αριστερός»

Κατά την αποχώρησή της από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, επιβεβαίωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι αριστερός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή.

«Φεύγουμε χωρίς απαντήσεις για τίποτα, εκτός από το ότι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα διοριστεί από τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα είναι στο πολιτικό μας στρατόπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 15:30 (ώρα Ελλάδας) και διήρκησε σχεδόν 3 ώρες.

«Δεν πήραμε απάντηση»

Από την πλευρά του, ο Μπορίς Βαλό των Σοσιαλιστών εμφανίστηκε με επιθετική διάθεση μετά τη συνάντηση, καθώς δήλωσε πως «δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για κανένα ζήτημα, ούτε καν για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Υπάρχει πλήρης σύγχυση».

«Παρακαλέσαμε, μετά από έναν δεξιό, έναν κεντρώο και στη συνέχεια ένα πρωθυπουργό της Αναγέννησης (παράταξη του Μακρόν), να αναλάβει η Αριστερά αυτή την ευθύνη. Τι θα κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν; Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα. Θα κάνει ό,τι θέλει», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει πρωθυπουργό από την Αριστερά, όπως δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η τοποθέτηση του Φορ επιβεβαιώνει το πολιτικό αδιέξοδο που συνεχίζεται στη Γαλλία μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης και τις δυσκολίες σχηματισμού μιας σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

«Ο πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να στραφεί προς την Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά ο Φορ, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα στηρίξει την επόμενη κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει σαφής δέσμευση για κοινωνικά μέτρα και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

«Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν τη φοβόμαστε», προειδοποίησε ο Φορ, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Αριστερά δεν θα διστάσει να ρίξει μια κυβέρνηση που δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές της προτεραιότητες.

Τα δύο φαβορί

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί έχουν βγει στην επιφάνεια δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, οι πιθανότερες επιλογές για τη θέση του πρωθυπουργού είναι δύο: Ο απερχόμενος Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο Ζαν-Λουι Μπορλού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, το Μέγαρο των Ηλυσίων έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω στην επιλογή Λεκορνί και προσπαθεί να δει ποιες δεσμεύσεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λεκορνί, που αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, με θητεία 27 ημερών, έχει διαβεβαιώσει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει το όνομα του Ζαν-Λουι Μπορλού. Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ενωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία. Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε κάποια επαφή μέχρι στιγμής με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το αγκάθι του συνταξιοδοτικού

Κεντρικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που προβλέπει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Ο Φορ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την ανατροπή της ισορροπίας στο κοινωνικό κράτος.

«Η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Θα πλήξει περισσότερο τους εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα και όσους ξεκίνησαν νωρίς την επαγγελματική τους ζωή», τόνισε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, επισημαίνοντας ότι χωρίς υπαναχωρήσεις σε αυτό το ζήτημα, «δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική σύγκλιση».

Ένα πολιτικό σκηνικό σε τεντωμένο σχοινί

Η επιμονή του Μακρόν να διατηρήσει τον έλεγχο του πολιτικού κέντρου, αποφεύγοντας συμβιβασμούς τόσο με την Αριστερά όσο και με τη Δεξιά, αφήνει τη Γαλλία σε κατάσταση θεσμικής αβεβαιότητας. Οι διαδοχικές αποτυχίες σχηματισμού κυβέρνησης και η κοινωνική κόπωση από τις μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει κλίμα πολιτικής αστάθειας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής της συνέχειας και της «δημοκρατικής ισορροπίας», ωστόσο η δυσπιστία των κομμάτων και η άνοδος των άκρων καθιστούν όλο και πιο δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης.

Προς νέα δοκιμασία για τη Γαλλία

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο Μακρόν θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ρισκάρει με έναν πρωθυπουργό χωρίς σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή αν θα προχωρήσει σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική του Γαλλικού προέδρου δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε — ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και στην αυξανόμενη πίεση μιας κοινωνίας που ζητά αλλαγή.