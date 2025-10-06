Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα κάνει την εμφάνισή της την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας την αρχή ενός μαγευτικού φθινοπωρινού ουράνιου θεάματος.

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, πράγμα που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ των δύο ποικίλλει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αν η Σελήνη είναι πανσέληνος στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη – που ονομάζεται περίγειο – ή σε απόσταση 90% από το πλησιέστερο σημείο της, μπορεί να αναφέρεται ως «υπερπανσέληνος».

Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε για να περιγράψει τις πανσελήνους που φαίνονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο.

Μπορούν να φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% φωτεινότερες από άλλες πανσελήνους, εξωτερικά.

Διαφορετικά μέλη της αστρονομικής κοινότητας επέλεξαν να ορίσουν τις υπερ-σελήνες με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους. Ένας εναλλακτικός ορισμός είναι κάθε πανσέληνος που βρίσκεται σε απόσταση 360.000 χλμ. από το κέντρο της Γης – και σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, η Σελήνη της Συγκομιδής του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τα κριτήρια.

Τι είναι η Σελήνη της Συγκομιδής;

Σύμφωνα με το BBC, στις πανσελήνους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δίνονται ονόματα, που συχνά χρονολογούνται από αιώνες πριν, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση.

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Κυνηγού», αλλά είναι επίσης και το φετινό «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» είναι το όνομα που δίνεται στην πανσέληνο που ανατέλλει πιο κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία, που παραδοσιακά είναι η εποχή της συγκομιδής. Ανατέλλει επίσης γύρω στο ηλιοβασίλεμα για αρκετές συνεχόμενες βραδιές, δημιουργώντας επιπλέον φως για τους αγρότες που εργάζονται.

Η ισημερία φέτος ήταν στις 22 Σεπτεμβρίου και συχνά η Σελήνη της Συγκομιδής εμφανίζεται τον ίδιο μήνα. Στην πραγματικότητα, είναι στις 7 Οκτωβρίου και έχει καθυστερήσει περισσότερο από όσες έχουν περάσει από το 1987.

Αν και αυτή θα είναι η πιο φωτεινή και μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025 μέχρι στιγμής, δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ μέχρι την επόμενη, καθώς θα δούμε δύο ακόμη supermoons φέτος, στις 5 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου.

Οι ψευδαισθήσεις

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη όταν είναι κοντά στον ορίζοντα από ό,τι όταν είναι ψηλά στον ουρανό; Στην πραγματικότητα, το μέγεθός της δεν αλλάζει καθώς ανεβαίνει ψηλότερα, αλλά τα μάτια μας το αντιλαμβάνονται διαφορετικά.

Οι επιστήμονες δεν κατανοούν πλήρως γιατί το ερμηνεύουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά μια θεωρία είναι ότι όταν βλέπουμε το φεγγάρι σε σχέση με άλλα αντικείμενα, όπως δέντρα, κτίρια ή λόφους, ο εγκέφαλός μας μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Η Σελήνη συχνά φαίνεται πιο κοκκινωπή-πορτοκαλί κοντά στον ορίζοντα και αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως του Ήλιου διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό.

Η ατμόσφαιρα διασκορπίζει περισσότερο το μπλε φως μικρού μήκους κύματος, αφήνοντας τις κοκκινωπές αποχρώσεις μεγαλύτερου μήκους κύματος να προβάλλουν πάνω στη Σελήνη.