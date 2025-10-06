Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δείχνουν να αναζητούν τη μαγική συνταγή που θα τους εξασφαλίσει ένα πραγματικά προσιτό ηλεκτροκίνητο καθώς και οι ευρωπαϊκές πολιτικές συγκλίνουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η αλήθεια είναι ότι η Dacia είναι φύσει και θέσει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου ο οποίος συνοψίζεται στην διάθεση ενός προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με αρχική τιμή που θα κινηθεί κάτω από τα 18.000 ευρώ.

Το μέσο με το οποίο επιθυμεί να το επιτύχει είναι το Dacia Hipster το οποίο παρουσίασε αρχικά σε μορφή πρωτότυπου, δίνοντας έμφαση στο χαμηλό βάρος, το μικρό μέγεθος αλλά και σε μια εναλλακτική αισθητική διαμετρικά αντίθετη από τα παραπάνω μεγέθη.

Εν προκειμένω το Hipster έχει βάρος μόλις 800 κιλά και μήκος 3,0 μέτρα, επιχειρώντας να αντισταθμίσει το μικρό του αποτύπωμα με το αυξημένο ύψος μιας τετραγωνισμένης σχεδίασης.

Για όσους ήδη αναρωτιούνται αν το Hipster λογίζεται ως τετράκυκλο όπως π.χ. το Citroen Ami, η απάντηση είναι όχι καθώς μια παρεπόμενη έκδοση παραγωγής θα έχει το status ενός «παραδοσιακού» αυτοκινήτου.

Για να κατανοήσει καλύτερα κανείς την λογική του Hipster στις διαστάσεις του συνυπολογίστε το ύψος των 1,53 ιντσών. Σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα, διαθέτει ένα μικρό πορτ μπαγκάζ μόλις 70 λίτρων το οποίο όμως με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει τα 500 λίτρα.

Επίσης σε μια προσπάθεια αποδοτικής διάταξης η Dacia έχει επιλέξει να τοποθετήσει εν είδει μπροστινών καθισμάτων ένα ενιαίο κάθισμα το οποίο συμβάλλει και στην μείωση του κόστους κατασκευής ενώ το ίδιο ισχύει για την επιλογή των επενδύσεων αλλά και για στοιχεία όπως τα χαρακτηριστικά προσκέφαλα, ή οι υφασμάτινες χειρολαβές των θυρών.

Στην ίδια λογική έχει σχεδιαστεί και κάθε παράμετρος του Hipster που διαθέτει μια λιτή καμπίνα με πλήθος από άγκιστρα και βάσεις για την τοποθέτηση έξυπνων συσκευών αλλά και μικροαντικειμένων. Έτσι το Hipster διαθέτει ένα μικρό ψηφιακό πίνακα οργάνων ενώ τον ρόλο του infotainment αναλαμβάνει το κινητό του χρήστη τοποθετημένο στην ειδική βάση.

Παρά την μινιμαλιστική λογική το Hipster διαθέτει τα στοιχειώδη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια όπως αερόσακους για οδηγό και συνοδηγό αν και λείπουν τα σοφιστικέ συστήματα υποβοήθησης όπως αυτό της ανίχνευσης της κόπωσης του οδηγού ή αυτό της διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο αυτό προφανώς κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις συστάσεις του πρώην επικεφαλής της γαλλικής φίρμας Luca de Meo ο οποίος είχε ανακοινώσει το μοντέλο στις αρχές της χρονιάς, θα εξελιχθεί με διαδικασίες fast track με την προοπτική να παραδοθεί στο κοινό σε διάστημα 16 μηνών, κάτι που σημαίνει ότι θα αφιχθεί στις αρχές του 2027.