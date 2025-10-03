Εκτός από τον γνωστό και μη εξαιρετέο Άδωνη Γεωργιάδη, στασίδι στα κανάλια και στα ραδιόφωνα έχει πιάσει πλέον και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος κάθεται με τις ώρες και υμνεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση μιλώντας όχι μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς του που, όπως λένε κάποιοι άσπονδοι φίλοι του δεν είναι και το φόρτε του, αλλά επί παντός επιστητού.

Χθες, ας πούμε, με συμπαρουσιαστή τον υπουργό Υγείας, ανέπτυξε τον θρίαμβο της εξωτερικής μας πολιτικής στην Νέα Υόρκη και κατακεραύνωσε του «ψοφοδεείς», όπως τους χαρακτήρισε, Έλληνες αναλυτές και φυσικά δεν παρέλειψαν και οι δυο να καταγγείλουν τα «νέα ψέματα» για την τραγωδία των Τεμπών.

«Ναι, αλλά έχουν τους φανατικούς τους…», παρατήρησα στον φίλο μου που μου εξέφρασε την… κούρασή του από το διαρκές και θορυβώδες ραδιοτηλεοπτικό σώου των δυο κορυφαίων υπουργών. «Ακριβώς», μου είπε.

«Φανατίζουν τους φανατικούς τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης έχει ως στόχο να πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό των ήδη ενθουσιασμένων, οι οποίοι στο τέλος θα αυταναφλεγούν», πρόσθεσε.

«Το λογικό θα ήταν να απευθυνθεί στους υπόλοιπους, οι οποίοι μάλλον ενοχλούνται όταν όλα τους παρουσιάζονται τέλεια και χαρακτηρίζονται περίπου ανόητοι γιατί δεν κατανοούν το… μεγαλείο του κ. Μητσοτάκη».

Γιατί δεν ζητούν από την ΕΡΤ μια εκπομπή να τα λένε οι δυό τους, αναβιώνοντας το «The Muppet Show». Θα σπάσουν ταμεία στην τηλεθέαση, προσελκύοντας όσους βλέπουν τηλεόραση για να… σπάσουν πλάκα.

***

«Παίρνει κεφάλι» ο υπουργός Άμυνας

Αντίθετα με τους δυο παραπάνω υπουργούς, ο Νίκος Δένδιας δεν μιλάει τόσο συχνά. Και όταν μιλάει, έχει εντελώς διαφορετικό ύφος. Έτσι χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στη Βουλή και όχι στα κανάλια, είπε ότι θεωρεί αδιανόητο «να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Κι αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας που δεν φαίνεται να πείθεται από τις διαρκείς ευθείες ή συγκαλυμμένες επιθέσεις κατά του τραγικού πατέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας.

Γι αυτό ίσως, σε πρόσφατη έρευνα της People of Greece (Η Εβδομάδα 17-24/9), στο ερώτημα «πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσεις ΝΔ στις επόμενες εκλογές, αν στην ηγεσία του κόμματος βρισκόταν ο…», ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει 15% περισσότερες απαντήσεις «σίγουρο ή πιθανό» από τον κ. Μητσοτάκη.

Ποσοστό το οποίο αν κέρδιζε η ΝΔ ίσως ξανααποκτούσε ελπίδες αυτοδυναμίας.

***

«Ομπρέλα προστασίας» σε Μυλωνάκη

«Προσχηματική» χαρακτήρισαν τα μέλη της αντιπολίτευσης την επιστολή Μυλωνάκη προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής που έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση της επιτροπής για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Η Νέα Δημοκρατία, παρείχε πλήρη προστασία στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ απορρίπτοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο μάρτυρας εντός των επόμενων ημερών για να πει όσα γνωρίζει, καθώς φαίνεται να είχε ενημέρωση για την υπόθεση.

Η πλειοψηφία που μόνη της αποφασίζει και ορίζει επικαλέστηκε την προηγούμενη δέσμευση της ότι πρέπει να τηρηθεί η ψηφοφορία που προέβλεπε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος καταθέσεων που αφορά πρώην προέδρους του οργανισμού και υπουργούς και αργότερα… να δουν αν θα προσθέσουν κάποιον στη λίστα.

***

Το διφορούμενο μήνυμα Μπουκώρου

Διφορούμενο το μήνυμα που έστειλε ο Χρήστος Μπουκώρος μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης (OPEN) για το θέμα της ενημέρωσής του από τον Γιώργο Μυλωνάκη ότι περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και γι’ αυτό δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί.

Ο βουλευτής Μαγνησίας κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και δηλώνει ότι θα μιλήσει, όταν έρθει η ώρα. «Έχω αποφασίσει να μην μιλήσω, αυτήν την ώρα» είπε και συμπληρώνει στους συνομιλητές του: «Πιστεύει κανείς ότι δεν θα μιλήσω; Πορεύομαι με γνώμονα την συνείδηση μου και την αλήθεια. Τα πράγματα θα έρθουν στις πραγματικές τους διαστάσεις, όταν μιλήσω».

***

Το ακρωνύμιο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά Κοβέσι

Όπως σας ενημέρωσα και χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήρθε στη χώρα μας, κυρίως για την μεγάλη απάτη στα τελωνεία. Η έρευνα, όπως τόνισε η ίδια γίνεται σε 14 χώρες (και στην Ελλάδα) και αφορά σε βαριές εγκληματικές οργανώσεις που παρακρατούν τεράστια ποσά, κάποια δις ευρώ, σε ΦΠΑ, ενώ οι τελωνειακές απάτες είναι θηριώδεις.

Η Λάουρα Κοβέσι έστειλε σκληρό μήνυμα από τον Πειραιά: «Οι κανόνες», είπε, «του παιχνιδιού έχουν αλλάξει τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος». Και πρόσθεσε ότι στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο μετέχουν φορολογικές, τελωνειακές αρχές, οργανωμένο έγκλημα και δημόσιοι λειτουργοί…

Και μιας και σας ενημερώνω για τη συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι που έγινε μέσα στο 3ο Τελωνείο στο Πέραμα, θα σας πω ότι με τρεις λέξεις τα είπε όλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το ακρωνύμιο, υπογράμμισε η Λάουρα Κοβέσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού». Τι άλλο να πει;

***

Το Σύνταγμα και τα γαλάζια «πανηγύρια»

«Τα άσχημα νέα είναι ότι, όπως και στην περίπτωση της υπόθεσης των Τεμπών, η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί που μπορούσε λόγω του ελληνικού Συντάγματος», είπε στη συνέντευξη Τύπου η κ. Κοβέσι.

Βέβαια, το ελληνικό Σύνταγμα καθόλου δεν εμπόδιζε τη σύσταση προανακριτικής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος είναι η περίπτωση «εκεί που μπορούσε». Η κυβερνητική πλειοψηφία έθαψε την υπόθεση χρησιμοποιώντας το Σύνταγμα.

Γι’ αυτό και είναι λίγο αστείο ο πρωθυπουργός να «πουλάει» ότι θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα, θαρρείς και το Σύνταγμα εμπόδισε τους βουλευτές του να «φτάσουν την έρευνα εκεί που μπορούσε». Ή το Σύνταγμα τους έβαλε να αυτοεξευτελίζονται στέλνοντας επιστολικές ψήφους από διπλανές καφετέριες για να μην «φτάσει εκεί που μπορούσε» ούτε η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατόπιν όλων αυτών, ειλικρινά απορώ με τον ενθουσιασμό των νεοδημοκρατών που από χθες πανηγυρίζουν για την επίσκεψή της, επειδή λέει συναντήθηκε με τον Γιώργο Φλωρίδη και άλλους υπουργούς σε καλό κλίμα.

Ας περίμεναν μια μέρα ακόμη να ακούσουν ότι η έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με ευθύνη τους δεν έφτασε εκεί που μπορούσε. Και τους συνιστώ να κρατήσουν ότι δήλωσε «Θα κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ όποιον σκέφτεται να παρέμβει στο έργο μας να το ξανασκεφτεί», είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας.

***

«Υπάρχουν θαρραλέοι εισαγγελείς» Πάντως για να είμαι δίκαιος πρέπει να επισημάνω ότι η Λάουρα Κοβέσι έδωσε εύσημα στις ελληνικές αρχές για τις έρευνες στο Τελωνείο Πειραιά, αναφορικά με τις κατασχέσεις εμπορευματοκιβωτίων. Ταυτόχρονα «αποθέωσε» τους Έλληνες εισαγγελείς που μετέχουν στο εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τους χαρακτήρισε «άριστους». Και πρόσθεσε πως στην Ελλάδα «υπάρχουν πολλοί θαρραλέοι εισαγγελείς». Κι όποιος κατάλαβε κατάλαβε. «Εδώ Θα μείνουμε». Τέλος να σημειώσω ότι η ίδια η Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξη της εμφανίστηκε αποφασιστική, στιβαρή και θεσμική, δεν μίλησε για εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά το… μηνυματάκι της το έστειλε. «Είμαστε εδώ και θα μείνουμε εδώ, τόνισε, παρά τους όποιους εκφοβισμούς…», χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Σε άλλη ερώτηση, μάλιστα, αν δέχεται απειλές, απάντησε «πολλές αλλά δεν μιλώ ποτέ δημόσια γι αυτές»…

***

Περιοδείες Μητσοτάκη

Μία περιοδεία κάθε μήνα έχει αποφασίσει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επόμενο σταθμό, αυτό το Σαββατοκύριακο, την Αμοργό. Ο ίδιος έχει αποσυνδέσει τις περιοδείες από το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, επιμένοντας ότι η προσφυγή στην (πρώτη) κάλπη θα γίνει την Άνοιξη του 2027.

Πάντως, όσο πλησιάζουμε στο 2026, οι περιοδείες είναι βέβαιο ότι θα πυκνώσουν.

***

Τα «γαλάζια» βιβλία

Δύο βιβλία, ένα του Αλέξη Πατέλη, πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και ένα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που «δεν μασάει τα λόγια του», θα έχουν την τιμητική τους την επόμενη εβδομάδα.

Ρώτησα συνεργάτη του Πρωθυπουργού αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και σε ποιο. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να πάει στο ένα και να μην πάει στο άλλο. Λογικό μου ακούγεται.

***

Στα Ιεροσόλυμα ο Γεραπετρίτης

Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών θα παραστεί, στις 19 Οκτωβρίου στα Ιεροσόλυμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι κλείνει έτσι ένας επεισοδιακός κύκλος που ξεκίνησε εν μέσω του θέρους με το «πραξικόπημα» κατά του Δαμιανού, λίγες ημέρες μάλιστα μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου της Ισμαηλίας με βάση την οποία μέρος της ιδιοκτησίας της Μονής περνά στο αιγυπτιακό δημόσιο.

Παραλλήλως, όπως ενημερώνομαι, ξεκινούν οι τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο της Αθήνας να διατηρηθεί ο ελληνορθόδοξος και λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, χωρίς φυσικά να διαταραχθούν οι στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο.

Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Όσο δε για το περιουσιακό μάλλον αυτό θα πρέπει να θεωρείται ειλημμένο, καθώς το Κάιρο παραπέμπει στην αιγυπτιακή δικαιοσύνη…

***

Η ενημέρωση Γεραπετρίτη Πάντως για σήμερα έχει προγραμματιστεί η Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα γίνει ενημέρωση για το τι συνέβη και για τις ελληνικές πρωτοβουλίες και επαφές της Ελλάδας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

***

Οι διαδηλωτές για τη Γάζα και ο Ντε Γκρες

Σκηνικό που μόνο στους δρόμους της Αθήνας μπορείς να δεις πέτυχε συνεργάτης μου: Ο Παύλος Ντε Γκρες (τέως… διάδοχος) περπατούσε μόνος το πρωί της Πέμπτης στον πεζόδρομο της Ζαλοκώστα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στη γωνία με τη Βασιλίσσης Σοφίας ήταν παραταγμένοι οι διαμαρτυρόμενοι για τον στολίσκο που έπλεε προς τη Γάζα. Ο Παύλος πέρασε ησύχως ανάμεσα από το όχι και τόσο μεγάλο πλήθος. Μάλλον ουδείς τον αναγνώρισε.

Όπως ίσως και εκείνος το πιθανότερο είναι να μην αναγνώρισε την αιτία της συγκέντρωσης.