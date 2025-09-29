Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η ιδέα ότι ένα παιδί μπορεί να βιώνει άγχος ακουγόταν σχεδόν απίθανη. Σήμερα, όμως, αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το άγχος, όπως και η χαρά, η λύπη ή ο θυμός, είναι ένα συναίσθημα που συνοδεύει την ανθρώπινη εμπειρία. Όταν, όμως, τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν έχουν τα μέσα να διαχειριστούν μια κατάσταση, αυτό το συναίσθημα μπορεί να γίνει βαρύ και καταπιεστικό.

Το νέο βιβλίο των Ρίτσας Ψύλου και Μαρίας Ζαφειροπούλου, με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΓΧΟΣ – Τι γίνεται με αυτό;», που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό για γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέσα από σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις, οι συγγραφείς αναλύουν:

Τι είναι το άγχος και πώς εκδηλώνεται στα παιδιά.

Γιατί μπορεί να αποβεί καταστροφικό όταν ξεπερνά τα όρια.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να το προλάβουμε ή να το αντιμετωπίσουμε.

Με βάση τεχνικές της γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, αλλά και με έμφαση στην καλλιέργεια συναισθηματικής ανθεκτικότητας, το βιβλίο δίνει πρακτικά εργαλεία για να μετατρέψουμε το άγχος από εμπόδιο σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

