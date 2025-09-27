Στην ΝΔ μάλλον θεωρούν τις εξεταστικές επιτροπές διασκεδαστικές. Θυμάστε τα κρύα καλαμπούρια του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου στις εξεταστικές για τα Τέμπη, αυτές που ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν πήγαν και πολύ καλά; Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έβαλαν πάλι τον Μαρκόπουλο να προεδρεύσει, αλλά τα «έξυπνα» καλαμπούρια συνεχίζονται.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου σχολίασε ότι οι νεκροί που κλήθηκαν να εξεταστούν ως μάρτυρες «μπορεί να πέθαναν από το άγχος και την αγωνία τους». Βέβαια, σ’ αυτήν την εξεταστική δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος χιουμορίστας. Ο Καράογλου που αστειεύεται με τους νεκρούς ή αυτοί που κάλεσαν νεκρούς μάρτυρες και επιμένουν ότι εργάζονται για να λάμψει η αλήθεια;

***

Τελικά ποιος είναι ο Άδωνις;

Φίλος μου θυμήθηκε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν έτρεχε (κυριολεκτικά) εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είχε δηλώσει «Ό,τι είναι ο Σαρκοζί στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα» και μου είπε ότι ελπίζει να φανεί το ίδιο γουρλής και τώρα που πιστεύει ότι ό,τι είναι ο Τραμπ στις ΗΠΑ είναι αυτός στην Ελλάδα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Τα δικαιώματα του Μυλωνάκη

Αυστηρή προσήλωση στον νόμο και ιδίως στα δικονομικά δικαιώματα αποδεικνύει η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καλέσει τον Γιώργο Μυλωνάκη να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Θυμίζω ότι το άρθρο 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις για την δραστηριότητα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, είναι φανερό ότι το κίνητρο για τη μη κλήση του δεν είναι η συγκάλυψη της αλήθειας, όπως λένε οι κακεντρεχείς, αλλά η προστασία των δικαιωμάτων του.

***

Κίνημα Τεμπών στη ΝΔ

«Τάση» αποτελεί στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα του βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου να ανάψει το πράσινο φως για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» έλεγαν πολλοί γαλάζιοι, «αφού η ιστορία με το ξυλόλιο δεν έχει βάση» και συμπλήρωναν, πριν από τις εξελίξεις με την δικαστική απόφαση που επέτρεψε την εκταφή: «Γιατί δεν αποφασίζεται η εκταφή να τελειώνουμε με αυτήν την δυσάρεστη ιστορία;». Υπάρχουν ωστόσο φόβοι ότι η υπόθεση των Τεμπών ανοίγει ξανά και θα φέρει σε δύσκολη θέση τη ΝΔ. Ας μην φοβούνται, η υπόθεση δεν θα κλείσει σύντομα, ακόμα δεν ξεκίνησε ούτε η δίκη.

***

H ώρα των πόθεν έσχες

Τη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων. Συγκεκριμένα θα αφορούν τις χρονιές 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023). Το πρόβλημα δεν διορθώνεται, είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα δούμε τα πόθεν έσχες με καθυστέρηση δυο και τριών ετών, ενώ και κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται για αυτές τις δηλώσεις.

***

Αισιοδοξία Τασούλα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν χθες οι Πρόεδροι των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα μουσείο που περιμένει, θα υποδεχθεί αυτή την τεράστια χειρονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, την επιστροφή των Γλυπτών. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η επανένωση δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας. Κανένας δεν θα ηττηθεί αν τα Γλυπτά επιστρέψουν και επανενωθούν γιατί το αίτημα αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και είναι τελικά οικουμενικό».

***

«Πρασίνισε» το Ηρώδειο

Τελευταία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα θέατρα. Πήγε στην Επίδαυρο τον Αύγουστο και στο Ηρώδειο παρακολούθησε «Ανδρομάχη». Έμαθα πως του άρεσε η παράσταση και πως συνοδευόταν από δύο «συντρόφους» ηθοποιούς, τον τομεάρχη πολιτισμού Μιχάλη Αεράκη και τον γραμματέα δικτύου πολιτισμού και καλλιτεχνών Γεράσιμο Σκαφίδα. Μετά το τέλος της παράστασης συναντήθηκαν στα καμαρίνια με τον Θανάση Γλαβίνα και ακόμα με δύο μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου την Πέννυ Δαλαμπούρα και η Μάρα Κουκουδάκη. Όπως σχολίασε η πηγή μου «πρασίνισε το Ηρώδειο».

***

Συριζαϊκά ξεκαθαρίσματα

Θα έχει μπόλικο παρασκήνιο και η επόμενη εβδομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα ολοκληρωθεί με τη μονοήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το επόμενο Σάββατο. Κι εκεί προβλέπεται ν’ ακουστούν πολλά, από πολλούς. Ενδιάμεσα, μάλλον την Πέμπτη, θα συνέλθει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία, μόλις λίγες ημέρες μετά την αμέσως προηγούμενη συνεδρίασή της που αποδείχθηκε αρκετά έντονη. Θα ‘ναι κι αυτή που θα δώσει το στίγμα για το τι ακριβώς θ’ ακολουθήσει στην ΚΕ, ποιος δηλαδή είναι με ποιον, παρόλο που η Κουμουνδούρου διαρρέει πως θα αφορά περισσότερο διαδικαστικά ζητήματα.

***

Οι αλήθειες του Γιαννίτση

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στις 7 μμ. στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην υπουργού και καθηγητή Τάσου Γιαννίτση, «Ελλάδα, 1953-2024: Χρόνος και πολιτική οικονομία» (εκδόσεις Πατάκη).

Ομιλητές θα είναι η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Σταύρος Θωμαδάκης, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Κώστας Κωστής (συντονιστής –ομιλητής που έγραψε και προλογικό σημείωμα στο βιβλίο), ο καθηγητής του ΟΠΑ και πρώην υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου και ο συγγραφέας που γράφει μεταξύ άλλων: «Ακόμα και στη Βίβλο, πρόσωπα και κοινωνίες ξέχασαν τόσες φορές αμαρτήματα, πλήρωσαν γι’ αυτό, αλλά το εκκρεμές θυμάμαι-ξεχνάω με τη θετική και αρνητική του ανταμοιβή εξάπτει διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας και δεν μπορεί να αποφευχθεί. Υπάρχουν όμως στιγμές στην πορεία μιας χώρας που οι εξελίξεις φτάνουν στα άκρα. Η κοινωνία παγώνει, εξεγείρεται, επαναστατεί. Όμως, «όταν μια ολόκληρη χώρα στριγκλίζει, πρέπει να ουρλιάξουμε για να ακουστούμε». Παραφράζοντας τη ρήση του Jean Jaures, «αφήσαμε τη φλόγα και προτιμήσαμε τις στάχτες». Άδικο έχει;

***

Εγεννήθη νέο κόμμα

Αν μη τι άλλο, το κλίμα στην Βουλή εκτός από ανιαρό και ενίοτε τοξικό, απέκτησε και μια εύθυμη χροιά, μετά και την γνωστοποίηση, εκ μέρους του διαγραφέντα από την Νίκη ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Παπαδόπουλου, δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος – κινήματος. Με επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να την κοινοποιήσει στην Ολομέλεια, όπως και έγινε, τον ενημέρωσε ότι «δημιουργήθηκε νέο πολιτικό κίνημα, το κόμμα “Ελληνικός Παλμός” του οποίου είμαι Πρόεδρος και του οποίου τις θέσεις θα εκφράζω ως βουλευτής ασκώντας τα καθήκοντα μου». Η φιλοδοξία πεθαίνει τελευταία.

***

Ο «βανδαλιστής» της Εθνικής Πινακοθήκης

Για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, να τους θυμίσω ότι είναι εκείνος που βανδάλισε τα εκθέματα της Εθνικής Πινακοθήκης καθώς θεώρησε ότι είναι βλάσφημα και εκείνος που είχε προτρέψει τους βουλευτές να έχουν το νου τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων γιατί βγαίνουν από τις πύλες της κολάσεως δαιμόνια, οι γνωστοί «καλικάντζαροι», και επιτίθενται στον λαό του Θεού.

***

Προς διαγραφή βουλευτής της Νίκης

Δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα και ο έτερος βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός, ο οποίος οδεύει προς διαγραφή, αλλά όπως και να έχει η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών είναι τόσο μεγάλη (25 τον αριθμό) που θα μπορούσε να αναζητήσει συνοδοιπόρους, αν και είμαι μάλλον βέβαιος ότι μόνος του θα πορευτεί τον δρόμο της σωτηρίας…

***

Κοινό βιβλίο Κατσέλη – Ξενογιαννακοπούλου

Πέρα από τις συζητήσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, για τις συμμαχίες και τις συνεργασίες, έμαθα ότι η Λούκα Κατσέλη και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου γράφουν από κοινού βιβλίο. Τι αφορά; Όπως μου είπε καλή πηγή, αφορά την πρώτη τετραετία του ΠαΣοΚ.