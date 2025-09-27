Σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία αλλά και νέα φιλοσοφία στην εξέλιξη των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα συζητηθεί την προσεχή Τρίτη (30/9) στο υπουργικό συμβούλιο και θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο. Στόχος είναι να γίνει ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της «Ατζέντας 2023» που έχει θέσει ο Νίκος Δένδιας στη βάση μιας ολιστικής αντιμετώπισης των θεμάτων της εθνικής άμυνας.

Η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα εξορθολογισμένο οργανόγραμμα των μόνιμων στελεχών των ΕΔ, αναβάθμιση της εκπαίδευσης των οπλιτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία αλλά και εθελοντική στράτευση των γυναικών. Η αρχή έγινε ήδη με τις συγχωνεύσεις των στρατοπέδων και την περικοπή του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών, ενώ σειρά παίρνουν τώρα οι υπαξιωματικοί οι οποίοι θα έχουν συγκεκριμένο μονοπάτι βαθμολογικής εξέλιξης (career path) με σαφείς και καθορισμένες αρμοδιότητες.

Νέα δομή για τους υπαξιωματικούς

Οι υπαξιωματικοί λοιπόν θα έχουν βαθμολογικό «ταβάνι» κατά την εξέλιξή τους καθώς κρίθηκε αναγκαίο να αποφευχθεί η συνεχής σύγχυση αρμοδιοτήτων με τους αξιωματικούς που αποφοιτούν από την στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. «Οι υπαξιωματικοί μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον βαθμό του Συνταγματάρχη με αποτέλεσμα να έχουμε ”περιφερόμενους” αξιωματικούς χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες ενώ στο τέλος καταλήγουμε να έχουμε περισσότερους Ταγματάρχες από Λοχίες» εξηγούσε αρμόδια πηγή περιγράφοντας την σημερινή δομή σαν μια ανεστραμμένη πυραμίδα που πρέπει να αλλάξει.

Η εξάλειψη των αξιωματικών δύο ταχυτήτων δεν σημαίνει ταυτόχρονα υποβάθμιση του ρόλου των στελεχών που αποφοιτούν από τις σχολές υπαξιωματικών. Και αυτό διότι ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ότι οι υπαξιωματικοί θα έχουν νευραλγικό ρόλο και θα είναι επιφορτισμένοι με το να «τρέχουν» σε καθημερινή βάση τις ανάγκες μιας μονάδας αφήνοντας τα επιτελικά στελέχη στον δικό τους διακριτό ρόλο. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα οι σχολές υπαξιωματικών θα αναβαθμιστούν σε Ανώτατες Πανεπιστημιακές Σχολές με την ανάλογη αύξηση του χρόνου φοίτησης και εκπαίδευσης των σπουδαστών.

Επιπρόσθετα, οι υπαξιωματικοί θα αποκτήσουν την δική τους δομή και θα έχουν τον δικό τους επικεφαλής στο ΓΕΕΘΑ. Οι υπαξιωματικοί θα δουν και μισθολογικές αυξήσεις από κονδύλια που θα εξοικονομήσει το ίδιο το ΥΠΕΘΑ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εφόσον ένας υπαξιωματικός επιθυμεί την περαιτέρω βαθμολογική του ανέλιξή αυτή θα είναι δυνατή μέσω κατατακτήριων εξετάσεων ή άλλων προϋποθέσεων όπως είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

Το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει και αλλαγές στην στρατιωτική θητεία με την συνολική διάρκεια αυτής να παραμένει αμετάβλητη. Δεν θα παραμείνει όμως και αμετάβλητος ο χρόνος που θα περνούν οι νεοσύλλεκτοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης. Σήμερα ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ είναι διάρκειας 4 εβδομάδων κάτι που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Στόχος είναι οι νεοσύλλεκτοι να λαμβάνουν καλύτερη βασική εκπαίδευση με εντατικοποίηση πραγματικών βολών στο πεδίο και εξοικείωση με την χρήση νέων συστημάτων drone και αντι-drone.

Ακόμη, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες για τις αναβολές -που σήμερα δίνονται κατά κόρον- με συγκεκριμένα κριτήρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και για τις σπουδές στα ΑΕΙ θα υπάρχει στο εξής συγκεκριμένος αριθμός αναβολών. «Κάποιος σήμερα μπορεί να αφήνει επίτηδες ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο προκειμένου να μπορεί παίρνει συνεχώς αναβολές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» σημείωναν με νόημα οι ίδιες πηγές εξηγώντας ότι η κατάταξη χωρίς σπουδές θα ξεκινάει από τα 18.

Η αναβολή, εξαγορά και αποφυγή εν τέλει της θητείας από πολλούς νέους γίνεται στη λογική του «χαμένου επαγγελματικού χρόνου» με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προσανατολίζεται να βάλει ως ανάχωμα την αναγνωρισμένη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των οπλιτών. Μάλιστα, έχει γίνει ήδη έρευνα στην αγορά εργασίας για τις τεχνικές ειδικότητες που υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση.

Τέλος, εξετάζεται και η εθελοντική στράτευση των γυναικών. Η σχετική πρόβλεψη υπάρχει ήδη αλλά τώρα εξετάζεται το «φρεσκάρισμά» της με νέα κίνητρα που θα δοθούν σε όσες γυναίκες θελήσουν να καταταγούν. «Υπάρχει σκέψη για μοριοδότηση των γυναικών που θα καταταγούν» έλεγαν στο «Β» οι ίδιες πηγές παραπέμποντας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις τελικές αποφάσεις.