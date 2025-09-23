Εντείνεται διαρκώς η διεθνής πίεση προς τη Γερμανία αναφορικά με τη στάση της στο ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης. Η μία μετά την άλλη μια σειρά κρατών προχώρησαν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Την ίδια ώρα η Γερμανία – δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – διεμήνυσε ότι προς το παρόν δε θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, ωστόσο, όπως επισήμανε, «η διαπραγμάτευση για μια λύση δύο κρατών θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα».

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι πιθανό να έρθει στο τέλος της διαδικασίας», είναι η πάγια θέση του Βερολίνου. Την ίδια θέση εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Λανθασμένη η προσέγγιση του Ισραήλ»

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη «σύγκρουση» καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα».

«Παράβαση του διεθνούς δικαίου»

Ως προς τους ισραηλινούς εποικισμούς τόνισε ότι «βήματα που οδηγούν στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου υπονομεύουν την πιθανότητα βιώσιμης λύσης» και ότι μόνο η λύση δύο κρατών είναι αυτή που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να συμβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Βάντεφουλ: «Φρικτή η κατάσταση στη Γάζα»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ειδική διάσκεψη που συγκάλεσαν Γαλλία και Σαουδική Αραβία για την προώθηση της λύσης δύο κρατών, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών αποκάλεσε «φριχτή» την κατάσταση στη Γάζα.

Υπό την πίεση ερωτήσεων, ο Γιόχαν Βάντεφουλ πρόσθεσε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν ότι η Γερμανία έχει ιδιαίτερη ευθύνη για το κράτος του Ισραήλ, καθώς και μια ειδική σχέση μαζί του». Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, θεωρεί ότι η Γερμανία έχει και ιδιαίτερη ευθύνη ως προς τη διαδικασία ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους μελλοντικά.

Αριστερά: Διστατική η στάση της Γερμανίας

Εντονη κριτική για τη στάση της στο Παλαιστινιακό δέχτεται η γερμανική κυβέρνηση και από το εσωτερικό της χώρας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Κόμμα της Αριστερά καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Μ. Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς Ίνερ Σβέρντνερ ανέφερε ότι η διστακτική στάση της Γερμανίας «σημαίνει λανθασμένη εκτίμηση» της δραματικής κατάστασης στη Γάζα.

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι απλά συμβολική»

«Θάρρος σημαίνει να επιλέξεις τη σωστή πλευρά τώρα» ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Επιρρίπτει στην κυβέρνηση Μερτς ότι κάνει «τα στραβά μάτια» και τονίζει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς συμβολική. «Στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι ένα ειρηνικό μέλλον στη Μέση Ανατολή είναι δυνατό μόνο βάσει μιας λύσης δύο κρατών».