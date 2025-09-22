Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτό θα συμβεί μετά από αίτημα της Εσθονίας έπειτα από την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στην Έκτακτη Συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ενημερώσει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, Μίροσλαβ Γέντζα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό (μετά την Πολωνία στις 12 Σεπτεμβρίου) σε λιγότερο από δύο εβδομάδες για το οποίο το Συμβούλιο συγκαλείται σχετικά με παραβίαση κυριαρχίας κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία.

Τι συνέβη

Η Εσθονία με επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Σεπτεμβρίου (S/2025/594), στην οποία ζητούσε τη διεξαγωγή της Έκτακτης Συνεδρίασης εν μέσω Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της στις 19 Σεπτεμβρίου και παρέμειναν σε αυτόν πάνω από τη Βαλτική για 12 λεπτά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με την Εσθονία, οι Ρώσοι πιλότοι αναγνώρισαν, αλλά αγνόησαν τις κλήσεις δύο Ιταλών πιλότων σε αεροσκάφη F-35, που είχαν απογειωθεί από την αποστολή Εναέριας Επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ από τη βάση Άμαρι στην Εσθονία, πριν τελικά συνοδευτούν εκτός εναέριου χώρου από τα F-35.

Στην ίδια επιστολή η Εσθονία ανέφερε ότι η Ρωσία είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της τέσσερις φορές φέτος, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό της 19ης Σεπτεμβρίου «επικίνδυνη κλιμάκωση», καθώς τα μαχητικά εισήλθαν 10 χλμ. πάνω από την ηπειρωτικό χώρα και έφθασαν σε απόσταση λεπτών από το Ταλίν, την πρωτεύουσα της χώρας.

Η Ρωσία διέψευσε την παραβίαση, ισχυριζόμενη ότι τα αεροσκάφη της πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα με προορισμό τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.