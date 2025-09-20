Η αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από το δίκτυο ABC άνοιξε νέο κεφάλαιο στη διαμάχη ανάμεσα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας και την πολιτική εξουσία.

Για μεγάλο κομμάτι του κοινού, η κίνηση αυτή της Disney (της εταιρείας στην οποία ανήκει το τηλεοπτικός σταθμός), αποτέλεσε αιτία οργής, οδηγώντας σε μαζικές ακυρώσεις συνδρομών στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu. Το Business Insider μεταφέρει εικόνα πρωτοφανούς κινητοποίησης, με συνδρομητές να μετατρέπουν την οργή τους σε οικονομική πίεση.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από μονόλογο του Τζίμι Κίμελ στην έναρξη της εκπομπής την περασμένη Τετάρτη, όπου ο παρουσιαστής έκανε σχόλιο για τον φερόμενο ως δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Τα λόγια του προκάλεσαν πολιτική αναταραχή, με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών Μπρένταν Καρ να απειλεί με κυρώσεις το δίκτυο. Η ABC απάντησε με άμεση παύση της εκπομπής, απόφαση που πολλοί ερμήνευσαν ως ένδειξη υποχώρησης σε πολιτική πίεση.

«Ψηφίζουμε με το πορτοφόλι μας»

Η απόφαση χιλιάδων συνδρομητών να στραφούν σε μαζικές ακυρώσεις των συνδρομών τους είναι το απόλυτο μέσο πίεσης προς τον κολοσσό που πήρε την απόφαση της παύσης.

Η Google κατέγραψε απότομη αύξηση σε αναζητήσεις για οδηγίες τερματισμού συνδρομών σε Disney+ και Hulu καθώς για πολλούς Αμερικανούς, η απομάκρυνση του Κίμελ δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα της εκπομπής του όσο για το δικαίωμα της σάτιρας να ασκεί κριτική.

Το Business Insider παραθέτει ιστορίες συνδρομητών που μετέτρεψαν την αγανάκτησή τους σε πράξη. Ο Γκάρι και η Σέριλ Άντερσον, σε ταξίδι μετά τον γάμο τους, ακύρωσαν το πακέτο Disney που περιλάμβανε Hulu και ESPN. «Ψηφίζουμε με το πορτοφόλι μας», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν σχετιζόταν με την προσωπική τους προτίμηση στην εκπομπή, αλλά με την ανάγκη να υπερασπιστούν αρχές που θεωρούν αδιαπραγμάτευτες.

Παρόμοια στάση κράτησε ο Ντέιβιντ Άξ, πρώην αρθρογράφος του Forbes. Αν και δεν θεωρεί τον Κίμελ ιδιαίτερα αστείο, προχώρησε σε ακύρωση Disney+ και Hulu, εξηγώντας ότι κάθε ακύρωση συνδρομή, αν και μικρή σε αξία, αποκτά δύναμη όταν πολλοί χρήστες την επιλέγουν ως τρόπο διαμαρτυρίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι φίλοι και συνεργάτες του έκαναν το ίδιο, δημιουργώντας αλυσιδωτή αντίδραση.

Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της ψυχαγωγίας εξέφρασαν φόβο πως η υπόθεση θα δημιουργήσει κλίμα αυτολογοκρισίας. Η Τατιάνα Μασλάνι, πρωταγωνίστρια της σειράς She-Hulk, κάλεσε ανοιχτά το κοινό να διακόψει τις συνδρομές του, ενώ δημιουργοί και σεναριογράφοι βρέθηκαν έξω από τα στούντιο της Disney κρατώντας πανό υπέρ της ελευθερίας έκφρασης.

Η δυναμική αυτή θυμίζει προηγούμενες μάχες καταναλωτών απέναντι σε κολοσσούς της αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η έννοια της «οικονομικής ψήφου» έχει βαθιές ρίζες: ακυρώσεις συνδρομών, επιλογές αγοράς και δημόσια καλέσματα λειτουργούν ως μέσα πολιτικής παρέμβασης.

Η Disney εν αναμονή των εξελίξεων

Η Disney βρίσκεται σε περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον χώρο του streaming. Με υψηλά κόστη παραγωγής και διαρκή αναζήτηση νέου περιεχομένου, ακόμη και μικρή κάμψη στις συνδρομές μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. Αναλυτές που μίλησαν στο Business Insider επισημαίνουν ότι η διάρκεια και η ένταση της αντίδρασης θα καθορίσουν αν η εταιρεία θα βρεθεί μπροστά σε ουσιαστικό πλήγμα.

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την τύχη της εκπομπής.

Το ερώτημα αν ο Κίμελ θα επιστρέψει στον αέρα παραμένει αναπάντητο, τροφοδοτώντας περαιτέρω συζητήσεις σε τηλεοπτικά πάνελ, πολιτικά γραφεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η λάθος κίνηση της Disney μπορεί να την έχει βάλει σε μια πολύ δύσκολη θέση

Ένα σύμπτωμα της εποχής

Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς ζήτημα τηλεοπτικού προγράμματος. Αντικατοπτρίζει βαθύτερες εντάσεις στην αμερικανική κοινωνία, δηλαδή τη διαμάχη γύρω από τα όρια της σάτιρας, την επιρροή της πολιτικής πίεσης στα μέσα ενημέρωσης και τη δύναμη των καταναλωτών να καθορίζουν την πορεία μεγάλων επιχειρήσεων.