Κάτω από τον πήχη των προσδοκιών οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να περνούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προπερασμένο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η προαίρεση της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών, όπως κατεγράφη στη δημοσκόπηση που διενήργησε για λογαριασμό του Mega η εταιρία Metron Analysis, είναι αρνητική έναντι του πακέτου των μέτρων της ΔΕΘ, αφού μόνον το 18% της κοινής γνώμης αξιολόγησε θετικά τις εξαγγελίες, ενώ ένας στους δύο ερωτηθέντες (49% επί του συνόλου) τα βρίσκει αρνητικά και το 29% τα χαρακτηρίζει αδιάφορα.

Η δυσπιστία των Ελλήνων έναντι της κυβέρνησης φαίνεται να είναι ευρύτερη και να καλύπτει -κατά το μάλλον ή ήττον- το σύνολο των τομέων της πολιτικής. Ειδικότερα, στα θέματα της οικονομίας αρνητική είναι η εντύπωση που έχει το 79% των συμμετεχόντων στην έρευνα (έναντι 13% των θετικών), στη λειτουργία των θεσμών οι αρνητικές εντυπώσεις είναι 76% (17% οι θετικές) και στην καθημερινότητα οι αρνητικές εντυπώσεις είναι στο 76% (21% οι θετικές). Ελαφρώς καλύτερη εμφανίζεται η κατάσταση στην αξιολόγηση της γεωπολιτικής κατάστασης (61% την βρίσκουν αρνητική και 26% θετική).

«Πάμε λάθος» λένε επτά στους δέκα

Υπό αυτή τη συνθήκη δεν προκαλεί εντύπωση ότι επτά στους δέκα πολίτες (70%) απάντησαν στην έρευνα της Metron Analysis ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι ενός στους τέσσερις (26%) που θεωρούν ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ακρίβεια αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που ταλανίζει έναν στους δύο πολίτες (50%). Εύρημα που είναι μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενη έρευνα, καθώς, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη έρευνα του Ιουνίου το ποσοστό ήταν 38%.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι δεν έπεισε τους πολίτες ο κυβερνητικός ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο οι μειώσεις στην άμεση φορολογία που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη επελέγησαν για να αποτελέσουν ανάχωμα στην ακάθεκτη επέλαση των τιμών που καταγράφεται κατά την τελευταία τετραετία.

Συναφές είναι και το εύρημα σύμφωνα με το οποίοι οι Έλληνες εμφανίζονται απαισιόδοξοι πλειοψηφικά και σε σχέση με την προσωπική τους κατάσταση. Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το 35% απαντά ότι είναι ίδια και το μόνον το 14% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αισθάνεται να έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες της ζωής τους τον τελευταίο χρόνο.

Πλήττεται και η εικόνα του πρωθυπουργού

Η δυσμενής προοπτική της κυβέρνησης δεν αφήνει αλώβητη και την εικόνα του πρωθυπουργού που παραδοσιακά ήταν σε καλύτερη μοίρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογείται θετικά μόνον από το 25% των πολιτών, ενώ φθάνουν στο 71% όσοι τον αξιολογούν αρνητικά. Αλλά και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, από το οποίο παραδοσιακά ευνοείται εκείνος που κατέχει το αξίωμα, ο κ. Μητσοτάκης έχει την ίδια χαμηλή απήχηση, αφού μόνον το 25% τον υποδεικνύει ως τον πλέον κατάλληλο. Την ίδια ώρα, το 35% απορρίπτει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απαντώντας στο σχετικό ερώτημα «κανένας».

Επιβαρυντικά για την κυβέρνηση είναι και δύο ακόμη ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας. Το πρώτο σχετίζεται με το δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική αλλαγή, που την προτιμά το 62%, και στην πολιτική σταθερότητα, υπέρ της οποίας τάσσεται το 37%. Επίσης στο δίλημμα για εξάντληση της τετραετίας ή πρόωρες εκλογές, υπερτερεί η βούληση για προσφυγή στις κάλπες με 52%, έναντι του 46% που προτιμά την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου οι αυξομειώσεις στην απήχηση των πολιτικών δυνάμεων παρουσιάζει οριακές μεταβολές συγκριτικά με την αντίστοιχη έρευνα της Metron Analysis η οποία έγινε τον Ιούνιο. Η Νέα Δημοκρατία (+0,4%) και το ΠαΣοΚ (+0,3%) παρουσιάζουν πολύ μικρή ανοδική τάση. Αξιόλογα κέρδη (+1,9%) παρουσιάζει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που εξοβελίζει από την τρίτη θέση την «Πλεύση Ελευθερίας (-1,8%). Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται, πάντως, ανθεκτικό, βοηθούμενο ίσως και από τη δημοφιλία της αρχηγού του που κατατάσσεται στην πρώτη θέση με 37%.

Η πρόθεση ψήφου και οι πιθανές έδρες

Με βάση τα στοιχεία της πρόθεσης ψήφου, οι αναλυτές της Metron υπολόγισαν τις έδρες που θα καταλάμβαναν τα κόμματα με βάση την εκτίμηση του υφιστάμενου δημοσκοπικού συσχετισμού. Ειδικότερα, η ΝΔ, που θα κυμαίνονταν σε ποσοστά μεταξύ 25,8% και 30,6%, θα υποχωρούσε στις 116 έδρες και θα εξέλεγε 42 βουλευτές λιγότερους από τους 158 που εξέλεξε στις κάλπες του Ιουνίου του 2023.

Αντιστοίχως για τα άλλα κόμματα κέρδη θα κατέγραφε το ΠΑΣΟΚ που από τις 32 έδρες που πήρε στην τελευταία βουλευτική κάλπη θα εξέλεγε 43 βουλευτές. Η Ελληνική Λύση θα είχε 37 έδρες (από 12), η Πλεύση Ελευθερίας 32 (από 8), το ΚΚΕ 26 (από 21) και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρούσε στις 20 (από τις 47 του 2023). Από 13 έδρες θα καταλάμβαναν το ΜέΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής που δεν εκπροσωπούνται στην τωρινή Βουλή. Ενώ εκτός Βουλής θα έμεναν η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

