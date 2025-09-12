Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γυρίσει το κεφάλι του την κατάλληλη στιγμή: η σφαίρα πέρασε ξυστά από το αυτί του και γλίτωσε μόνο με μια εκδορά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου 2024. Ο Τσάρλι Κερκ όμως δεν στάθηκε τόσο τυχερός. Ο 31χρονος influencer και μια από τις πιο ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, μετά από σφαίρα που δέχθηκε στο λαιμό καθώς μιλούσε στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Utah Valley.
Το τραγικό αυτό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά πολιτικής βίας, που τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει να αποτελεί ένα συχνό κομμάτι της αμερικανικής ζωής. Παράλληλα, η δολοφονία μιας τόσο επιδραστικής πολιτικής προσωπικότητας εγείρει ανησυχίες για τις ενδεχόμενες συνέπειες σε ένα έθνος που είναι θυμωμένο και ήδη αντιμετωπίζει μια πολιτική εποχή βυθισμένη στο διχασμό.
Με την επίσημη ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην ακούσει τις μετριοπαθείς φωνές που προέρχονταν και από τις δυο πλευρές του αμερικανικού πολιτικού σκηνικού και καλούσαν σε αυτοσυγκράτηση.
Το κατηγορώ Τραμπ στην «άκρα αριστερά»
Χωρίς να περιμένει τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τον δράστη, ο Τραμπ κατηγόρησε την «άκρα αριστερά». «Για χρόνια, όσοι βρίσκονται στη ριζοσπαστική αριστερά συνέκριναν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με τους Ναζί και τους χειρότερους δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο. Αυτού του είδους η ρητορική είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα και πρέπει να σταματήσει τώρα».
Στη συνέχεια, ανέφερε μόνο μερικά προηγούμενα, όλα εκ των οποίων αφορούσαν θύματα της συντηρητικής πλευράς: τις επιθέσεις εναντίον του, τις επιθέσεις εναντίον πρακτόρων μετανάστευσης τους τελευταίους μήνες, την υπόθεση Λουίτζι Μαντζιόνε και τα πυρά κατά Ρεπουμπλικανών βουλευτών το 2017, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Στιβ Σκαλίζ.
Ωστόσο, τα περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία είναι πολλά περισσότερα, με θύματα και από τις δυο πλευρές της αμερικανικού πολιτικού φάσματος.
Τα περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια:
- 2017: Πυροβολισμοί σε φιλανθρωπικό αγώνα μπέιζμπολ τραυμάτισαν Ρεπουμπλικάνο πολιτικό. Ο βουλευτής Στιβ Σκαλίζ ήταν μεταξύ των πέντε τραυματιών, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στη Βιρτζίνια εναντίον ανθρώπων που προπονούνταν για έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπέιζμπολ. Ο ένοπλος, ο 66χρονος Τζέιμς Τ. Χότζκινσον, από το Ιλινόις, δέχθηκε πυρά από την αστυνομία και αργότερα πέθανε. Ήταν μέλος σε μια ομάδα στο Facebook που ονομάζεται «Terminate the Republican Party».
- 2018: Στάλθηκαν σωληνωτές βόμβες σε Δημοκρατικούς. Τον Οκτώβριο του 2018, μια ακατέργαστη σωληνωτή βόμβα ότι στάλθηκε στον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στο οικογενειακό του σπίτι, ώρες αφότου βρέθηκε μια άλλη που είχε παραλήπτη την Χίλαρι Κλίντον.
- Ο Σίζαρ Σαγιόκ, ντελιβεράς σε πιτσαρία, δήλωσε ένοχος για την τοποθέτηση 16 συσκευών «σχεδιασμένων να μοιάζουν με βόμβες σε σωληνώσεις». Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι υποκινήθηκε από την εμμονή του με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον θυμό του προς τους Δημοκρατικούς.
- 2020: Το σχέδιο απαγωγής της Γκρέτσεν Γουίτμερ. Τον Οκτώβριο του 2020, απέτυχε ένα σχέδιο μελών ακροδεξιών ομάδων για την απαγωγή της Δημοκρατικής κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το σχέδιο ήταν να εισβάλουν στο εξοχικό της, να την απαγάγουν υπό την απειλή όπλου και να την οδηγήσουν σε «δίκη» με ψευδείς κατηγορίες προδοσίας και στη συνέχεια να εκτελεστεί. Η ακροδεξιά ομάδα ήταν οργισμένη για τα μέτρα δημόσιας υγείας που επέβαλε η κυβερνήτης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και η απόπειρα απαγωγής είχε ως στόχο να ωθήσει την Αμερική σε ένοπλη σύγκρουση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
- 2021: Εισβολή στο Καπιτώλιο. Αποτελεί μάλλον το πιο προβεβλημένο σύγχρονο επεισόδιο πολιτικής βίας στις ΗΠΑ αυτόν τον αιώνα: πλήθη, υποκινούμενα από ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί, εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ χάρισε αμνηστία σε όσους φυλακίστηκαν για το πρωτοφανές περιστατικό της 6ης Ιανουραίου.
- 2022: Απόπειρα δολοφονίας του Μπρετ Κάβανο. Τον Ιούνιο του 2022, ένας άνδρας από την Καλιφόρνια, ο Νίκολας Τζον Ρόσκε, επιχείρησε να δολοφονήσει τον συντηρητικό δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο στο σπίτι του σε ένα προάστιο της Ουάσινγκτον. Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόσκε είπε στην αστυνομία ότι ήταν αναστατωμένος επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο σκόπευε να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, την ιστορική υπόθεση που νομιμοποιούσε το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις, σύμφωνα με το FBI. Αργότερα, ομολόγησε την ενοχή του.
- 2022: Απόπειρα απαγωγής της Νάνσι Πελόζι. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Ντέιβιντ ΝτεΠάπε εισέβαλε στο σπίτι της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι και επιτέθηκε στον σύζυγό της Πολ με ένα σφυρί. Ο ΝτεΠάπε παραδέχτηκε ότι σκόπευε να απαγάγει την Πελόζι και να «σπάσει τα γόνατά της» αν του έλεγε ψέματα, λέγοντας ότι το σχέδιό του ήταν να τερματίσει αυτό που θεωρούσε κυβερνητική διαφθορά.Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης.
- 2024: Απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Στις 13 Ιουλίου του 2024, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς πυροβόλησε και τραυμάτισε στο αυτί τον υποψήφιο τότε Ντόναλντ Τραμπ. Για το περιστατικό γράφτηκε πως ο πυροβολισμός «ακούστηκε σε όλο τον κόσμο» και η χαρακτηριστική φωτογραφία του «χάρισε τις εκλογές». Τα κίνητρα του Κρουκς παραμένουν ασαφή, καθώς ήταν εγγεγραμμένος ρεπουμπλικάνος ψηφοφόρος.
- 2024: Δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, επέζησε από μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας ενώ έπαιζε γκολφ στη Φλόριντα. Ο58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ράουθ, εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντινούς θάμνους ενώ σημάδευε με ένα τουφέκι ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του Τραμπ. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε τον Ράουθ, ο οποίος διέφυγε από το σημείο και αργότερα συνελήφθη.
- 2024: Δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, CEO της United Healthcare
- Σε μια στοχευμένη επίθεση σε συνέδριο επενδυτών στη Νέα Υόρκη, ο Μπράιαν Τόμπσον, επικεφαλής της ασφαλιστικής United Healthcare, δολοφονήθηκε από ένοπλο δράστη. Η αστυνομία πιστεύει πως ο δολοφόνος είχε συγκεκριμένο στόχο τον CEO, αν και οι λόγοι παραμένουν ασαφείς. Οι σφαίρες που βρέθηκαν είχαν χαραγμένες τις λέξεις «deny», «defend» και «depose», που θεωρήθηκε πως υποδηλώνουν ιδεολογικό κίνητρο, ενώ η δολοφονία θεωρήθηκε «πράξη πολιτικής βίας». Για τη δολοφονία κατηγορείται ο 27χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε.
- 2025: Εμπρησμός στο σπίτι Δημοκρατικού Κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να διφύγουν στη μέση της νύχτας κατά τη διάρκεια του Πάσχα, αφού ένας εμπρηστής έβαλε φωτιά στο σπίτι τους τον Απρίλιο του 2025. Υψηλόβαθμος Δημοκρατικός με φημολογούμενες προεδρικές φιλοδοξίες, ο Σαπίρο δήλωσε ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.
- 2025: Η δολοφονία της Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της και η επίθεση στον Τζον Χόφμαν. Τον Ιούνιο, η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δέχθηκαν θανάσιμους πυροβολισμούς στο σπίτι τους.
- Ο Τζον Χόφμαν, Δημοκρατικός γερουσιαστής επίσης στη Μινεσότα και η σύζυγός του δέχθηκαν και αυτοί επίθεση στο σπίτι τους, αλλά επέζησαν.