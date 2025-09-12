Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γυρίσει το κεφάλι του την κατάλληλη στιγμή: η σφαίρα πέρασε ξυστά από το αυτί του και γλίτωσε μόνο με μια εκδορά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου 2024. Ο Τσάρλι Κερκ όμως δεν στάθηκε τόσο τυχερός. Ο 31χρονος influencer και μια από τις πιο ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, μετά από σφαίρα που δέχθηκε στο λαιμό καθώς μιλούσε στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Utah Valley.

Το τραγικό αυτό γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά πολιτικής βίας, που τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει να αποτελεί ένα συχνό κομμάτι της αμερικανικής ζωής. Παράλληλα, η δολοφονία μιας τόσο επιδραστικής πολιτικής προσωπικότητας εγείρει ανησυχίες για τις ενδεχόμενες συνέπειες σε ένα έθνος που είναι θυμωμένο και ήδη αντιμετωπίζει μια πολιτική εποχή βυθισμένη στο διχασμό.

Με την επίσημη ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο, ο αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην ακούσει τις μετριοπαθείς φωνές που προέρχονταν και από τις δυο πλευρές του αμερικανικού πολιτικού σκηνικού και καλούσαν σε αυτοσυγκράτηση.

Το κατηγορώ Τραμπ στην «άκρα αριστερά»

Χωρίς να περιμένει τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τον δράστη, ο Τραμπ κατηγόρησε την «άκρα αριστερά». «Για χρόνια, όσοι βρίσκονται στη ριζοσπαστική αριστερά συνέκριναν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με τους Ναζί και τους χειρότερους δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο. Αυτού του είδους η ρητορική είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα και πρέπει να σταματήσει τώρα».

Στη συνέχεια, ανέφερε μόνο μερικά προηγούμενα, όλα εκ των οποίων αφορούσαν θύματα της συντηρητικής πλευράς: τις επιθέσεις εναντίον του, τις επιθέσεις εναντίον πρακτόρων μετανάστευσης τους τελευταίους μήνες, την υπόθεση Λουίτζι Μαντζιόνε και τα πυρά κατά Ρεπουμπλικανών βουλευτών το 2017, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Στιβ Σκαλίζ.

Ωστόσο, τα περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία είναι πολλά περισσότερα, με θύματα και από τις δυο πλευρές της αμερικανικού πολιτικού φάσματος.

Τα περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια: