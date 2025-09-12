Στη χθεσινή δεξίωση που παρέθεσε προς τιμή του η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Αμερικανός τσάρος της ενέργειας Νταγκ Μπέργκαμ αποκάλυψε πως προέκυψε η επίσκεψή του στην Αθήνα. Τον περασμένο Μάρτιο δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον άρτι ορισθέντα Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος του συστήθηκε ως ο νέος υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας και εξέφρασε την ελπίδα να συνεργαστούν στα θέματα της αρμοδιότητας τους. «Και εγώ νέος είμαι», διηγήθηκε ότι του απάντησε ο Αμερικανός, ο οποίος τον κάλεσε όταν θα πήγαινε στην Ουάσιγκτον να τον αναζητήσει για να συζητήσουν από κοντά. Ο Παπασταύρου πράγματι τον επισκέφθηκε τον Μάιο και συμφώνησαν στα πάντα.

Μάλιστα ο Μπέργκαμ δεν ήθελε να αφήσει καμία αμφιβολία για τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών και έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «Let’s go USA, let’s go Greece». Στη δεξίωση, κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της 11 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκαν, εκτός από τον Παπασταύρου, και οι Άδωνις Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως.

***

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το φάντασμα του Τσίπρα

«Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ, το φάντασμα του Τσίπρα». Ειδικά χθες στη συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στο πλαίσιο της εμφάνισής του στη ΔΕΘ, αλλά και προχθές με στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν εκεί. Όχι ο ίδιος, καθώς βρισκόταν στο Παρίσι για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά το «φάντασμά» του. Γιατί όλοι σχεδόν συζητούσαν τι θα γίνει με τον Τσίπρα, εάν και πότε θα κάνει το κόμμα και με ποιους.

***

Mε απουσίες η συνέντευξη Φάμελλου

Πάντως, την συνέντευξη Τύπου του Φάμελου μονοπώλησε ο Τσίπρας που εν πολλοίς, αν και απών, επισκίασε την εμφάνιση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά εξαφάνισε κάθε συζήτηση για το τι πρότεινε το κόμμα, του οποίου ήταν αρχηγός επί 15 χρόνια. Πολλοί βουλευτές έμοιαζαν να κάνουν αγγαρεία που χρειάστηκε να ανεβούν στη ΔΕΘ να τον ακούσουν επειδή δεν ήθελαν να δώσουν δικαιώματα με την απουσία τους.

Χθες όμως εξαφανίστηκαν πλην εξαιρέσεων και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα για την Κουμουνδούρου. Βέβαια πολλοί βουλευτές αναμένουν το κόμμα Τσίπρα για να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, παραμένουν στην Κ.Ο. και στο κόμμα.

***

Η ώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ Ορίστηκαν όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής η οποία διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πρώτη γραμμή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βρεθούν οι βουλευτές που έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία τόσο από την εξεταστική αλλά και την προανακριτική για τα Τέμπη. Από το ΠαΣοΚ θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γιώργης Μουλκιώτης και ο Ανδρέας Πουλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι οι Κόκκαλης Βασίλειος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος και ο Μπάρκας Κωνσταντίνος. Απο το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος και η Διαμάντω Μανωλάκου. Απο τη Νέα Αριστερά θα είναι ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας και από τους ανεξάρτητους βουλευτές ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

***

Ανοργάνωτη επίσκεψη ή αδιαφορία;

Λίγος ήταν ο κόσμος που μαζεύτηκε χθες στο Χαϊδάρι για την επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στην περιοχή. Ρώτησα παρευρισκόμενο βουλευτή το γιατί, και όπως μου εξήγησε, όλοι έμαθαν για την επίσκεψη την ίδια μέρα το μεσημέρι, οπότε δεν πρόλαβε το… σύστημα να κινητοποιηθεί.

Στις επαφές που είχαν πάντως οι βουλευτές με τους πολίτες, κατάλαβαν, όπως λένε οι ίδιοι, ότι ικανοποιημένα αρκετά είναι τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη των οποίων βλέπουν και νέο μισθολόγιο και μειώσεις στη φορολογία -ιδίως όσοι έχουν παιδιά- με τους υπόλοιπους να περιμένουν με τα κομπιουτεράκια την 1η Ιανουαρίου.

Βέβαια, οι μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ καταγράφουν αδιαφορία των πολιτών για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο και ίσως δεν ενδιαφέρονται ούτε για τις περιοδείες του, αφού δεν βλέπουν τη ζωή τους να βελτιώνεται.

***

ΚΥΣΕΑ για Ρωσία

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την ερχόμενη Τετάρτη μετά την «επίθεση» με drones σε έδαφος της Πολωνίας, θέμα που θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθεί. Αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Νέα Υόρκη, θα συγκληθεί και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

***

Την Κυριακή το μνημόσυνο για τη Λένα

Πέρασαν 40 ημέρες από το «φευγιό» της Λένας Σαμαρά, της θυγατέρας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που ο αιφνίδιος χαμός της συγκλόνισε το πανελλήνιο. Την προσεχή Κυριακή, στις 12:45 το μεσημέρι, θα τελεστεί στο πρώτο Νεκροταφείο το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο.