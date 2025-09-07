Τα πρωινά παιχνίδια αποδεικνύονται μεγάλο βάσανο για τα φαβορί του Eurobasket 2025. Σε βαθμό που τα φέρνουν στα πρόθυρα του αποκλεισμού. Ούτε η Πολωνία πάντως έπεσε στην παγίδα και νικώντας 80-72 την αξιόμαχη Βοσνία εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και μαζί το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να φτάσει ακόμη πιο βαθιά, παρότι την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει την άτρωτη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Με τέτοιον Λόιντ, βέβαια, τα όνειρα δεν απαγορεύονται για τους Ανατολικοευρωπαίους. Ο νατουραλιζέ γκαρντ των Πολωνών ήταν εκ νέου ασταμάτητος και σκοράροντας πάνω από τον μέσο όρο του υπέγραψε εν πολλοίς το αποτέλεσμα. Πολυεπίπεδα επιδραστικός και ο Ματέους Πονίτκα των 19 πόντων και των 11 ριμπάουντ σ’ ένα ματς που ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χρησιμοποίησε επί της ουσίας οκτώ παίκτες και είδε την ομάδα του να μοιράζει μόνο 9 ασίστ.

Ήταν μια σημαντική παράμετρος αυτή, την οποία οι Βόσνιοι δεν εκμεταλλεύτηκαν όσο θα έπρεπε έτσι ώστε να ωφεληθούν επί μακρόν. Ούτε όμως κι έβγαλαν τις άμυνες που χρειάζονταν όταν έφτασαν στο -4 (76-72, 37’35”), έχοντας νωρίτερα σπαταλήσει υπέρ τους διαφορά οκτώ πόντων (47-55). Νούρκιτς και Ρόμπερσον, που πίστεψαν στην έκπληξη, έφυγαν αναγκαστικά με σκυμμένο το κεφάλι για τα αποδυτήρια.

Τα αποτελέσματα της φάσης των 16

Πολωνία – Βοσνία 80-72

15:15 Γαλλία – Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τουρκία – Πολωνία

Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

Όλο το bracket του Eurobasket στα νοκ άουτ