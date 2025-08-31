Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κοινωνική αντιπαροχή μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, καθώς θα διατεθούν σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίες.

Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει το στεγαστικό πρόβλημα, προχωράει στην αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Τα ακίνητα του Δημοσίου, που παρέμεναν για χρόνια ανεκμετάλλευτα, θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, με το 30% να διατίθεται ως κοινωνικό μίσθωμα σε νέες οικογένειες, πολύτεκνους ή μονογονεϊκές οικογένειες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά.

Το υπόλοιπο ποσοστό θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

Η κοινωνική αντιπαροχή

Στόχος του προγράμματος είναι η ανέγερση σε πρώτη φάση τουλάχιστον 5.000 κατοικιών μέσω της αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ήδη 10 δημόσια ακίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα και, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή των αναδόχων. Τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται σε Κηφισιά, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Παιανία, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο.

Τα οικόπεδα θα διατίθενται σε ιδιώτες για την κατασκευή κατοικιών, με το 30% αυτών να παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς έπειτα από 10 χρόνια συνεπούς μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται νέα ζευγάρια και πολίτες ηλικίας έως 39 ετών, όπως και χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι ή και μονογονεϊκά νοικοκυριά, που θα μένουν στα σπίτια που θα κατασκευάζονται από τους ιδιώτες.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι δικαιούχοι είναι το εισόδημα, η περιουσιακή τους κατάσταση (κινητή και ακίνητη), η οικογενειακή σύνθεση και ο αριθμός των τέκνων.

Με το σχέδιο νόμου αναμένεται να μπουν οι βάσεις, προκειμένου η κοινωνική αντιπαροχή να γίνει ελκυστική για τους κατασκευαστές. Για να υπάρξουν κοινωνικές κατοικίες, θα πρέπει οι κατασκευαστές να αναλάβουν το κόστος ανέγερσης των κατοικιών και στη συνέχεια από την εκμετάλλευση του 70% να καλύψουν το κόστος ανέγερσης, αλλά και το επιδιωκόμενο κέρδος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της κοινωνικής αντιπαροχής στην Ελλάδα βασίζεται, εν μέρει, σε ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Κοινό στοιχείο όλων είναι η συνεργασία του δημόσιου τομέα με ιδιώτες, όχι για κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αλλά για παραγωγή προσιτής κατοικίας με κοινωνικά κριτήρια.

