Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και πολιτικά στελέχη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επί κυβέρνησης Τζανή Τζαννετάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και αυτήν την ώρα, η σορός του μεταφέρεται στη Ζάκυνθο. Ο εκλιπών, υπήρξε επί μακρόν, εκτός από στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το «παρών» στη Μητρόπολη έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Στεφάνι στη μνήμη του κατέθεσαν μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.