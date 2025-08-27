Ο 16χρονος Adam Raine πέθανε στις 11 Απριλίου, αφού επί μήνες έκανε συζητήσεις με το ChatGPT για το πώς μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς του στο δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Το chatbot επικύρωσε τις αυτοκτονικές σκέψεις του Raine, του έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για θανατηφόρες μεθόδους αυτοτραυματισμού και τον καθοδήγησε πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας, ισχυρίζονται. Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ανέφεραν οι γονείς, Matthew και Maria Raine, στην αγωγή.

Οι γονείς μήνυσαν την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Altman την Τρίτη, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία έθεσε εν γνώσει της το κέρδος πάνω από την ασφάλεια όταν κυκλοφόρησε την έκδοση GPT-4o του chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πέρσι αναφέρει το Reuters.

Η αγωγή τους θέλει η OpenAI να είναι υποχρεωμένη να επαληθεύει την ηλικία των χρηστών του ChatGPT, να αρνείται ερωτήσεις για μεθόδους αυτοτραυματισμού και να προειδοποιεί τους χρήστες για τον κίνδυνο ψυχολογικής εξάρτησης. Επιδιώκει να καταστήσει την OpenAI υπεύθυνη για αδικαιολόγητο θάνατο και παραβιάσεις των νόμων περί ασφάλειας των προϊόντων και ζητά αποζημίωση για μη προσδιορισμένες χρηματικές ζημίες.

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία είναι θλιμμένη για τον θάνατο του Raine και ότι το ChatGPT περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας, όπως η παραπομπή των ατόμων σε γραμμές βοήθειας για κρίσεις.

«Αν και αυτά τα μέτρα ασφαλείας λειτουργούν καλύτερα σε συνήθεις, σύντομες συζητήσεις, με την πάροδο του χρόνου έχουμε μάθει ότι μερικές φορές μπορεί να γίνουν λιγότερο αξιόπιστα σε μακρές αλληλεπιδράσεις, όπου τμήματα της εκπαίδευσης ασφαλείας του μοντέλου μπορεί να υποβαθμιστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η OpenAI θα συνεχίσει να βελτιώνει τα μέτρα ασφαλείας της.

Η επικίνδυνη εξάρτηση

Καθώς τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικά, οι εταιρείες προωθούν την ικανότητά τους να λειτουργούν ως έμπιστοι σύμβουλοι και οι χρήστες έχουν αρχίσει να βασίζονται σε αυτά για συναισθηματική υποστήριξη.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από την αυτοματοποίηση για συμβουλές ψυχικής υγείας ενέχει κινδύνους, και οικογένειες των οποίων αγαπημένα πρόσωπα πέθαναν μετά από αλληλεπιδράσεις με chatbot έχουν επικρίνει την έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων.

Η OpenAI δήλωσε σε ανάρτηση στο blog της ότι σχεδιάζει να προσθέσει γονικούς ελέγχους και να διερευνήσει τρόπους για να συνδέσει χρήστες με ένα δίκτυο αδειοδοτημένων επαγγελματιών που θα μπορούν να ανταποκρίνονται μέσω του ίδιου του ChatGPT. Η OpenAI κυκλοφόρησε το GPT-4o τον Μάιο του 2024 σε μια προσπάθεια να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της μάχης για την τεχνητή νοημοσύνη.