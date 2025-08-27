«Το μυαλό του είναι αυτό που τον προδίδει και η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) που υποχωρεί», εξομολογήθηκε σε νέα συνέντευξή της στο ABC, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις (Emma Heming Willis), μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της και αγαπημένου ηθοποιού Μπρους Γουίλις (Bruce Willis) και τη μάχη που δίνει εδώ και πάνω από δύο χρόνια, με τη μετωποκροταφική άνοια.

«Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην υγεία του. Το μυαλό του είναι αυτό που τον προδίδει και η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) που υποχωρεί», δήλωσε στην Νταϊάν Σόγιερ, στο αφιέρωμα του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» (μέσω του «Good Morning America»).

💔 Emma Heming Willis tells Diane Sawyer: “Bruce is in really great health overall. It’s just his brain that is failing him.” The ABC special “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey” shows their family’s raw fight with dementia. #BruceWillis #DementiaAwareness #OffShiftMedia pic.twitter.com/R9da8hljpK — Offshiftmedia (@offshiftmedia) August 27, 2025

«Έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε κι έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας… διαφορετικός τρόπος», συμπλήρωσε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια με την μετωποκροταφική άνοια

Το 2022, η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο σταρ των ταινιών «Die Hard» και «Sixth Sense» αποσύρεται από την υποκριτική, αφού διαγνώστηκε με αφασία – μια εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ομιλίας και κατανόησης.

«Για κάποιον που ήταν πολύ ομιλητικός και ενεργός, ήταν απλώς λίγο πιο ήσυχος. Και όταν η οικογένεια μαζευόταν, εκείνος χανόταν», σημείωσε η επιχειρηματίας και μοντέλο, αναφερόμενη στα πρώτα συμπτώματα του συζύγου της.

«Έμοιαζε αποστασιοποιημένος, ψυχρός, καμία σχέση με τον Μπρους, που ήταν πάντα ζεστός και τρυφερός. Το να βλέπεις το ακριβώς αντίθετο ήταν ανησυχητικό και τρομακτικό», εξήγησε.

Ένα χρόνο αργότερα, ανακοινώθηκε ότι ο διάσημος ηθοποιός είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Όταν η Έμα έμαθε για πρώτη φορά τη διάγνωση, «ήμουν τόσο πανικοβλημένη που θυμάμαι απλώς να την ακούω και μετά να μην ακούω τίποτα άλλο. Ήταν σαν να έπεφτα σε κενό».

Το love story Μπρους – Έμας

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, σε μία ρομαντική τελετή στην ιδιωτική έπαυλη του ηθοποιού. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν. Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια εξακολουθεί να βλέπει στιγμές από την προσωπικότητα του Γουίλις και τη «λάμψη στα μάτια του».

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές. Είναι το γέλιο του, ξέρετε; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή το χαμόγελο και νιώθω ότι μεταφέρομαι αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγος του σταρ.

«Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας», πρόσθεσε συγκινημένη.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Χέμινγκ κατέγραψε την εμπειρία της ως φροντίστρια του πρωταγωνιστή, στο βιβλίο «Unexpected Journey» το οποίο κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου.