Η οικογένεια, οι φίλοι της Λένας Σαμαρά και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της εκλιπούσας Γεωργία και Αντώνης Σαμαράς.

Ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας.

Το συγκινητικό αντίο του πατέρα

«Δεν αποχαιρετούμε τη Λένα σήμερα. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως, το χαμόγελο, την ταπεινοφροσύνη της. Δίπλα στα λαμπερά γαλάζια τα μάτια, ένα κομμάτι λάμψης από την Ελλάδα. Δίπλα στην αγάπη της που την προσέφερε χωρίς αντάλλαγμα», είπε αρχικά ο Αντώνης Σαμαράς, αποχαιρετώντας τη μοναχοκόρη του και συνέχισε:

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς.

Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο», συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ήταν όλοι εκεί

Βυθισμένοι στη θλίψη για τον πρόωρο χαμό της, οι αγαπημένοι της, αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, πρώην κυβερνητικά και στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, προσήλθαν για να αποχαιρετίσουν τη Λένα Σαμαρά και να συμπαρασταθούν στον πόνο της οικογένειας.

Στο Α’ Νεκροταφείο μετέβη για το ύστατο χαίρε στη Λένα Σαμαρά και ο ιδιοκτήτης της Alter Ego Media και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Νίκη Κεραμέως, Λόλα Νταϊφά, Σοφία Βούλτεψη και ο θείος της Λένας, Αλέξανδρος Σαμαράς, βρέθηκαν από νωρίς στον Ιερό Ναό. Ακολούθησαν ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την σύζυγό του, η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός. Εκεί και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη.

Μεταξύ άλλων, το παρών δίνουν η Λίνα Μενδώνη, ο Νίκος Ρωμανός, ο Κώστας Τσιάρας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Αθηνά Λινού, ο Θάνος Πλεύρης, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Σοφία Ζαχαράκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάννης Πλακιωτάκης. η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Κωστής Χατζιδάκης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Νότης Μηταράκης.

Εκεί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρώην βουλευτής του ΠαΣοΚ, υπουργός και πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ο Γιώργος Πατούλης, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Χάρης Δούκας, ο Πέτρος Τατούλης, ο Γιάννης Βρούτσης.

Σήμερα στην κηδεία της παρευρέθηκαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας Στέργιος Καλπάκης, οι βουλευτές Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και το μέλος της ΠΓ Γιάννης Μαντζουράνης.

«Τα λόγια φτωχά…», αναφέρεται στο στεφάνι που απέστειλε το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Στεφάνι, με το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, απέστειλε και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.



Η οικογένεια ζήτησε να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Ζητά, επίσης, να μη γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο. Οι γιατροί κατάφεραν να τη συνεφέρουν, ωστόσο, μετά από συστάσεις των γιατρών, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Εκεί η Λένα Σαμαρά υπέστη δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε γρήγορα και η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή επί 40 λεπτά. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29».