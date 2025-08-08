Επεισοδιακή ήταν μια ακόμα εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε περιφερειακό νοσοκομείο. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο κυριολεκτικά έχει μεγάλες ελλείψεις, σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο υπουργός καθυστέρησε, όπως μου είπαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, περίπου δυο ώρες να εμφανιστεί από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του και αυτό εκνεύρισε πολλούς.

Όμως ο εκνευρισμός έγινε οργή για τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, όταν ο Αδ. Γεωργιάδης παρουσίασε μια ιδεατή εικόνα και εκεί έγινε χαμός. Υπήρξε ένταση με τους εργαζομένους που μιλούσαν για τις ελλείψεις ενώ ο υπουργός είχε άλλη άποψη. Οι φωνές τους αντηχούσαν παντού και κάποιοι στιγμή ακούστηκαν γιατροί να του λένε: «Γιατί φωνάζετε; Γιατί τσιρίζετε; Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τσιρίδες».

Το ίδιο σκηνικό έγινε και πριν από δυο μέρες στην Κω, όταν και εκεί σημειώθηκε ένταση του υπουργού με τον πρόεδρο των εργαζομένων στον οποίο είπε: «Είστε πρόεδρος των εργαζομένων εσείς. Είμαι εκλεγμένος και εγώ. Ελληνες πολίτες με έχουν ψηφίσει και εμένα. Θα έρχεστε εδώ να μιλάτε με σεβασμό. Ξέρω να φωνάζω και εγώ και καλύτερα από σένα».

Αν διαπληκτίζεται παντού ο υπουργός Υγείας με εργαζομένους στα νοσοκομεία κάτι δεν πάει καλά και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κατά τα άλλα διαφημίζει τις μεγάλες αλλαγές στο ΕΣΥ.

Η «πράσινη» ευφορία

Λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο στο ΠαΣοΚ υπάρχει κομματική… ευφορία. Λίγο η καλή εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, λίγο το χιούμορ του προέδρου με το καλωσόρισμα του στην «επιστολική κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», λίγο η διάθεση όλων για διακοπές άνοιξαν τις συζητήσεις στους διαδρόμους στη Χαριλάου Τρικούπη για τα ψηφοδέλτια, αλλά και την αλλαγή διάθεσης των Influencer…

Τι εννοώ; Βλέπετε δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως η γνωστή tik toker και απόφοιτος Νομικής Νεφέλη Μεγκ «πετσόκοψε» την τακτική της κυβέρνησης στη συζήτηση για την προανακριτική και την απουσία της από την ψηφοφορία. Βλέπετε η συγκεκριμένη «αστέρας» των social media έχει χαρακτηριστεί ως φιλοκυβερνητική, καθώς στο παρελθόν είχε πάρει συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σχετικά πρόσφατα κυκλοφόρησε φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Κανείς ωστόσο δεν περίμενε να αφιερώσει χρόνο και για να φτιάξει βίντεο με το τι λέει το Σύνταγμα. Στο συγκεκριμένο βίντεο, που είχε χιλιάδες προβολές,τα έβαλε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μάκη Βορίδη, τον Λευτέρη Αυγένακη και την ΚΟ της ΝΔ κάνοντας λόγο για «ξεφτίλα». Στο ΠαΣοΚ άρχισε η παραφιλολογία επειδή ο Λευτέρης Καρχιμάκης έκανε μαζί της πρόσφατα Podcast και επειδή ο Παύλος Χρηστίδης έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Λέτε όλα να μπερδευτούν γλυκά και να δούμε τη Νεφέλη στα ψηφοδέλτια του ΠαΣοΚ; Δεν άκουσα κάτι, απλά ρίχνω ιδέα.

«Αντίπαλο δέος» της Μενδώνη

Λιώνει σόλες καλοκαιριάτικα ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης. Κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί, άλλωστε, κατά την ανάδειξή του στη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο σταθμό του σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων αποτέλεσε η (μονοεδρική) Σάμος.

Αφορμή για την αυθημερόν επίσκεψή του στο νησί του Πυθαγόρα οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση 201 ετών από την ιστορική Ναυμαχία της 5ης Αυγούστου 1824. Οι αιτίες, είναι δυο και αλληλένδετες. Από τη μία η εξωστρέφεια που επιδιώκει επίμονα η Κουμουνδούρου.

Όπως μου ενημέρωσαν άνθρωποί μου είχε αρκετό καιρό να «κατέβει» στη Σάμο κομματικό στέλεχος κι έπρεπε με κάποιον τρόπο να γίνει μια νέα αρχή. Γι’ αυτό η παρουσία του νεαρού Καλπάκη συνάντησε θετική απήχηση στους ντόπιους. Έγινε μάλιστα και μια συνάντηση με μέλη του κόμματος σε χωριό του νησιού.

Από την άλλη στις επετειακές εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί από τους τοπικούς φορείς παρούσα ήταν και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Άρα κρίθηκε σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει δικό του αποτύπωμα και να μην καρπωθεί η ΝΔ όλο το επικοινωνιακό κέρδος.

5 -όχι 3- του Σεπτέμβρη να… μιλάς Να σας πω την αλήθεια έχω βαρεθεί τις αναλύσεις για το αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία για πολλούς και από χθες άρχισαν πάλι σενάρια για την συμμετοχή του ως ομιλητή σ’ ένα οικονομικό φόρουμ. Ε, αυτή η πρόσκληση και η αποδοχή της, πήρε γιγαντιαία έκταση. Θα ήταν, σίγουρα, ένα γεγονός που θα προσέλκυε το πολιτικό ενδιαφέρον, δεδομένων των όσων έχουν προηγηθεί, αλλά ως εκεί. Η παρουσία παρόλα αυτά του πρώην Πρωθυπουργού στο 5ο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη το διήμερο των εγκαινίων της ΔΕΘ, αποκτά αυτόματα ξεχωριστή δυναμική και μια σειρά από συμβολισμούς που δεν περνούν απαρατήρητοι. Ο πρώην πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στην 3η Σεπτέμβρη ιδρυτική ημέρα του ΠαΣοΚ, για την ελληνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τσίπρας Vs Mητσοτάκης

Για την ανάπτυξη θα μιλήσει στη ΔΕΘ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς την επόμενη ημέρα 6 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν βεβαίως προηγηθεί του Αλ. Τσίπρα στο ίδιο συνέδριο έξι κυβερνητικά στελέχη μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αλλά, όπως μαθαίνω –και δεν είναι πλάκα- ο ορίζοντας του σχεδίου που θα αναπτύξει ο Αλ. Τσίπρας είναι το 2030 και πυρήνας η ερώτηση «αν έχει μάθει η Ελλάδα από τα λάθη του παρελθόντος».

Μάλιστα θα είναι ο τελευταίος ομιλητής ρίχνοντας την αυλαία των εργασιών, ενώ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο, αλλά μεσοβδόμαδα, αφού πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠαΣοΚ.