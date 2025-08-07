Μετά από μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, τόσο από το εσωτερικό της ΝΔ όσο και από την αντιπολίτευση, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να παίρνει διπλωματική ανάσα.

Πως γίνεται αυτό; Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη λήξη της συνάντησής τους στην Αθήνα, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το status quo της Μονής της Αγίας Αικατερινής στο Σινά, προκάλεσε αισθήματα ανακούφισης στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Μάλιστα, στο Μέγαρο Μαξίμου άκουσαν με ικανοποίηση τον Αιγύπτιο υπουργό, Μπαντρ Αμπντελάτι, να απορρίπτει ως «κακόβουλες και ανυπόστατες» τις πρόσφατες φημολογίες, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να θίξει τη Μονή, η οποία θα συνεχίσει να διατηρεί τον σημαντικό της ρόλο.

Για να φθάσουμε σιγά – σιγά σε συμφωνία υπήρξε έντονο παρασκήνιο, με παρέμβαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίσι, αλλά και αρκετές διπλωματικές κινήσεις από τον Γ. Γεραπετρίτη. Μάλιστα, αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία φουντώνει η εσωκομματική κριτική για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

***

Ο πιο αδύναμος κρίκος Τελικά δεν είναι γραφτό του ΣΥΡΙΖΑ να ησυχάζει ούτε πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Κι επειδή ασχολήθηκα χθες με τα μέτωπα που ανοίγει κατά καιρούς η βουλευτής Έλενα Ακρίτα, διαπίστωσα ότι αυτό με την εφημερίδα Documento προκάλεσε νέα εσωτερική αναταραχή που έφτασε μέχρι την πόρτα της ηγεσίας. Επειδή μάλιστα το ζήτημα έλαβε διαστάσεις (καταγγελία στην ΕΣΗΕΑ και παρέμβαση στήριξης), η Κουμουνδούρου υποχρεώθηκε επί της ουσίας να συντάξει ανακοίνωση διευκρινίσεων. Δεν την ονοματίζω «απολογία», γιατί τέτοια δεν ήταν. Περισσότερο στην κυβέρνηση της ΝΔ έμοιαζε να θέλει να επιτεθεί, καθώς την είχε εγκαλέσει νωρίτερα δια κεντρικών στελεχών της. Για την… ταμπακιέρα αντίθετα όχι πολλά πράγματα. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δύο σκέλη: από τη μία διαβεβαίωσε ότι «ουδέποτε αμφισβήτησε την ελευθερία των δημοσιογράφων» κι από άλλη υποστήριξε ότι «όποιος διατυπώνει κριτική, πρέπει και να δέχεται κριτική», καθώς «πιστεύουμε στον διάλογο και στη δημιουργική αντιπαράθεση».

***

Αρβανίτης και Φαραντούρης κατά Ακρίτα

Το περιεχόμενο, όπως αμφίσημα διατυπώθηκε από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένα στελέχη δεν τα κάλυψε στο έπακρο. Και γι’ αυτό τοποθετήθηκαν προσωπικά. «Η όποια επίθεση πολιτικών οργανισμών ή προσώπων κατά των δημοσιογράφων είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα» έγραψε ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης, λίγο πριν από τον ομόλογό του στις Βρυξέλλες Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος υποστήριξε στο ίδιο πνεύμα πως «η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να είναι a la carte».

Μάλιστα, υπήρξε και παρέμβαση στελεχών, όπως του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, εκ της «πολλακικής πτέρυγας» στην Πολιτική Γραμματεία, να δηλώνει τέλος πως η Έλ. Ακρίτα «έκανε ένα σοβαρό λάθος» και παράλληλα «έφερε όλους μας σε δύσκολη θέση», απαντήθηκε με σαφήνεια ποιος ήταν ο «πιο αδύναμος κρίκος» της υπόθεσης. Ακόμη κι αν δεν προβλέπονται κυρώσεις σε αυτήν την περίπτωση.

***

Το «κουράσαμε» της Ακρίτα

Και επειδή η κατάσταση είχε αρχίσει να ξεφεύγει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε σημείο που πολλοί έλεγαν «κακό χωριό τα λίγα σπίτια», η Ελ. Ακρίτα, αφού παραδέχθηκε πως «αηδία καταντήσαμε» επιχείρησε να κλείσει το θέμα. Θέλησε ουσιαστικά, αν και δεν έδειξε μετανιωμένη, να ρίξει την αυλαία στον κακό χαμό που προκάλεσε κατακαλόκαιρο στον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε την ανάρτησή της και θα καταλάβετε πολλά: «Σήμερα στον καφενέ της γειτονιάς μου ένας μου είπε πως ο Βαξεβάνης είναι τρίγαμος. Έχει δεύτερη γυναίκα στο Σουφλί και τρίτη στο Μαρόκο. Δεν λέω ποιος το είπε, είμαι δημοσιογράφος και προστατεύω τις πηγές μου. Και για να τελειώνουμε. Όπως ο δημοσιογράφος κρίνει τον πολιτικό, έτσι κι ο πολιτικός κρίνει τον δημοσιογράφο. Την παρουσία του, τη στάση του, την ποιότητα του έργου του. Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Το κλείνω εδώ γιατί ειλικρινά αηδία καταντήσαμε κι οι δύο. Αρκετά με την αυτοαναφορικότητα, όταν ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Επιστρέφω στα καθήκοντα μου κι ο Βαξεβάνης ας κάνει ό,τι θέλει. Κουράσαμε».

***

Η προσεκτική ανακοίνωση Θα επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η ανακοίνωση επί του θέματος που εξέδωσε η Νέα Αριστερά ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Τόσο που να μην θίγει συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις τώρα που ο πάγος έχει λιώσει και οι γκρεμισμένες γέφυρες σιγά σιγά αποκαθίστανται χάρη στις αλλεπάλληλες κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες των τελευταίων εβδομάδων. Γιατί ναι μεν η επίθεση δια χειρός Ακρίτα χαρακτηρίστηκε «άδικη και άστοχη», αλλά την ίδια ώρα η Πατησίων άφησε περιθώρια για απάντηση στην κριτική που δέχεται ένα πολιτικό πρόσωπο, αρκεί αυτή να μην γίνεται «με προσωπικούς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς». Αν είναι να μην τα βρει η Νέα Αριστερά με τον ΣΥΡΙΖΑ, αιτία γι’ αυτό δεν θα είναι σίγουρα η Ακρίτα.

***

Πυρ και μανία στην Κρήτη για την κυβέρνηση

Είχα μία κλήση στο τηλέφωνο μου από Κρήτη και η συζήτηση όπως ήταν φυσικό πήγε στο μεταναστευτικό. Μου είπαν πως όντως οι ροές έχουν μειωθεί, όμως σε αυτό παίζει ρόλο και ο καιρός. Επίσης μου μετέφεραν πως η τοπική κοινωνία παραμένει πυρ και μανία κατά της κυβέρνησης παρά την αναδίπλωση της σχετικά με την τοποθεσία για την εγκατάσταση της μόνιμης δομής.

Βλέπετε εκεί στο Νότο υπάρχει η άποψη πως πρέπει να δημιουργηθούν δύο προσωρινές δομές και μάλιστα σε τοποθεσία που θα υποδείξει η περιφέρεια μαζί με την ΠΕΔ. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια σε δύο υπουργούς. Τόσο στο πρόσωπο του υπουργού μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη για όλα όσα έχουν προηγηθεί, όσο όμως και στου Υπουργού προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη από τους αστυνομικούς του νησιού.

Βλέπετε αστυνομικοί που υπηρετούν σε κάθε γωνιά της Κρήτης παίρνουν φύλλα πορείας ανά 20 άτομα και μπαίνουν σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να μεταφέρουν πρόσφυγές και μετανάστες στην Καβάλα. Το ταξίδι των αστυνομικών διαρκεί 36 ώρες, σε πλοία ακατάλληλα όπως δηλώνουν για μεταφορά ανθρώπων, ενώ τονίζουν πως οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που συνοδεύουν και ταξιδεύουν για ημέρες σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες δεν έχουν περάσει από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Όλα αυτά την ίδια ώρα που το νησί στερείται αστυνομικούς μεσούσης της τουριστικής περιόδου…