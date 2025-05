Την κορυφή του Εβερεστ για 31η φορά κατέκτησε ορειβάτης από το Νεπάλ. Ο Κάμι Ρίτα Σέρπα έφθασε χθες, Τρίτη, στην κορυφή του Έβερεστ σπάζοντας το δικό του ρεκόρ αναβάσεων στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή του.

«Συγχαρητήρια στον θρυλικό Κάμι Ρίτα Σέρπα για την 31η επιτυχημένη ανάβασή του στο Έβερεστ, το μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων στην ιστορία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Seven Summit Treks.

Ο 55χρονος Κάμι Ρίτα Σέρπα είναι οδηγός βουνού πάνω από 20 χρόνια. Πρώτη φορά βρέθηκε στα 8.848 μέτρα της κορυφής του Εβερεστ το 1994.

Από τότε ανέβαινε στην κορυφή του Έβερεστ σχεδόν κάθε χρονιά, οδηγώντας πελάτες.

«Δεν χρειάζεται πλέον να παρουσιάσουμε τον Κάμι Ρίτα Σέρπα», δήλωσε χθες η εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή του. «Δεν είναι μόνο ένας εθνικός ήρωας της ορειβασίας, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο του ίδιου του Έβερεστ».

The Everest Man did it again! 31st Ascent of Mt. Everest (Sagarmatha) 🏔️

Massive congratulations to the legendary Kami Rita Sherpa on his 31st successful ascent of Everest — the highest number of ascents by anyone in history – with @sevensummittreks

Kami Rita reached the… pic.twitter.com/vPdFh28Bzu

— Seven Summit Treks 🇳🇵 (@sst8848) May 27, 2025