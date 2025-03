Σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποκαταστήσει τις λαβωμένες πολλαπλώς σχέσεις του με τον πλανητάρχη έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ήρθε η ώρα να διορθώσουμε τα πράγματα», σημειώνει σε νέα ανάρτησή του ο ουκρανός πρόεδρος και χαρακτηρίζει «λυπηρή» τη διένεξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που παρακολούθησαν ζωντανά τα ΜΜΕ, την περασμένη Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο, η οποία και οδήγησε σε διακοπή της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί υπό την ηγεσία του αμερικανού προέδρου για μια διαρκή ειρήνη.

«Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στο Χ. Συμπλήρωσε μάλιστα πως είναι έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά, «ανά πάσα στιγμή και με κάθε βολική μορφή».

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

