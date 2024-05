Περισσότεροι από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη μετά την τεράστια κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά της επαρχίας Ένγκα στην Παπούα Νέα Γουινέα, μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Post Courier της νησιωτικής χώρας.

Εκατοντάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση που έπληξε την κοινότητα Καοκάλαμ, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

More than 100 people are feared dead after a MASSIVE LANDSLIDE hit a remote village in northern Papua New Guinea early on Friday.

