Στον νορβηγό συγγραφέα Jon Fosse απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας «για τα καινοτόμα δραματικά έργα και τα πεζογραφήματά του που δίνουν φωνή στο αθέατο».

Το τεράστιο έργο του, γραμμένο στη νορβηγική γλώσσα Nynorsk και καλύπτοντας ποικίλα είδη, αποτελείται από πληθώρα θεατρικών έργων, μυθιστορημάτων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων, παιδικών βιβλίων και μεταφράσεων. Ενώ είναι ένας από τους πιο πολυπαιγμένους θεατρικούς συγγραφείς στον κόσμο ο Jon Fosse αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο και για την πεζογραφία του.

Σειρά έχει αύριο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου το Νόμπελ Ειρήνης.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023