Το Τμήμα του Σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναντίνο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός Τζούλιαν Σαντς πέθανε κάνοντας πεζοπορία στο όρος Μπάλντι της πολιτείας.

Ο Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο και το περασμένο Σάββατο εντοπίστηκε σορός στο όρος Μπάλντι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης ανακοινώθηκε πως ανήκει στον Τζούλιαν Σαντς.

Ο τρόπος που ο ηθοποιός του Χόλιγουντ έχασε την ζωή του είναι ακόμη υπό διερεύνηση και αναμένονται σύμφωνα με τις αρχές, τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων εξετάσεων.

«Πεζοπόροι επικοινώνησαν με τον Σερίφη της Φοντάνα αφού ανακάλυψαν ανθρώπινη σορό στο όρος Μπάλντι» ανέφερε ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνισή του, πραγματοποιήθηκαν οκτώ επιχειρήσεις εντοπισμού του. Οι έρευνες έδειξαν ότι η δραστηριότητα του Σαντς στα κινητά τηλέφωνα έληξε στις 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στις ομάδες ερευνών και τους συντονιστές που εργάστηκαν ακούραστα για να βρουν τον Τζούλιαν» ανακοίνωσε η οικογένεια του ηθοποιού. Συνεχίζουμε να κρατάμε τον Τζούλιαν στις καρδιές μας με φωτεινές αναμνήσεις από αυτόν ως υπέροχο πατέρα, σύζυγο, εξερευνητή, λάτρη του φυσικού κόσμου και των τεχνών και ως έναν αυθεντικό και συνεργάσιμο ερμηνευτή».

Ο ρόλος που του «έκλεψε» ο Τομ Κρουζ

Ο Τζούλιαν Σαντς, ήταν 65 ετών εργαζόταν σταθερά από το 1982 στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις ταινίες «The Killing Field»s, «A Room with a View», «Warlock» και «Arachnophobia» και στις τηλεοπτικές σειρές «24», «Chicago Hope», «Law & Order: Special Victims Unit», «Smallville» κ.ά.

Το μακρινό 1994, ο Τζούλιαν Σαντς, ήταν η νούμερο ένα επιλογή της γνωστής συγγραφέα Anne Rice, προκειμένου να ενσαρκώσει τον βρικόλακα Lestat στην επιτυχία της εποχής, «Συνέντευξη από ένα Βρικόλακα», όπου πρωταγωνίστησαν και διέπρεψαν στις κριτικές ο Τομ Κρουζ, ο Μπραντ Πιτ και ο Αντόνιο Μπαντέρας. Το ρόλο τελικά τον κέρδισε μετά από πιέσεις των παραγωγών ο ανερχόμενος τότε Τομ Κρουζ για λόγους εμπορικότητας αλλά και για να «αναδείξει» περισσότερο τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα της Rice.

Ο « Jules» όπως ήταν το παρατσούκλι του ήταν μια ψηλή και αδύνατη φυσιογνωμία που τον έκανε μαζί και με άλλα χαρακτηριστικά, ιδανικό για ταινίες σε ταινίες τρόμου και δραματουργίας. Πολλοί ήταν αυτοί που τόνιζαν συχνά και την «ομοιότητα» που είχε με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλέρ. Μάλιστα, είχε παίξει και τον ανάλογο ρόλο στο έργο «Stuff Happens» στο Mark Taper Forum του Λος Άντζελες.

Οι μεγάλες συνεργασίες

Ο Τζούλιαν Σαντς μαθήτευσε στην ιδιωτική σχολή στο Lord Wandsworth College, ένα οικοτροφείο στην επαρχία του Hampshire, πριν κάνει το άλμα στην υποκριτική. Απέκτησε αρχικά δευτερεύοντες ρόλους, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Άντονι Χόπκινς στην τηλεοπτική ταινία A Married Man του 1983 και εμφανίστηκε στο Privates on Parade, για μια στρατιωτική ομάδα ψυχαγωγίας στη Μαλαισία στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Εκείνη την εποχή τράβηξε και τα βλέμματα του NBC παίζοντας στην τηλεοπτική μίνι σειρά The Sun Also Rises (1984)

Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε επίσης γνωστός για τους πολύ μικρούς του ρόλους στα Privates on Parade (1983) και The Killing Fields (1984). Μετά ακολούθησε ο αστείος και ρομαντικός ρόλος του απέναντι στον Denholm Elliott στο A Room with a View (1985).

Αργότερα ήρθε η μεγαλύτερη επιτυχία του με τον ασυνήθιστο ρόλο του στο Gothic (1986) όπου γοήτευσε το κοινό με την ερμηνεία του μερικές φορές ανατριχιαστική εμφάνισή του. Συνέχισε να δουλεύει στην μεγάλη οθόνη με τις ταινίες, Vibes (1988), Impromptu (1991) και Arachnophobia του Steven Spielberg (1990), μέχρι τον πιο αξιομνημόνευτο ρόλο του ως Warlock (1989), σε σκηνοθεσία Steve Miner. Η ταινία ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που επέστρεψε με το σίκουελ, Warlock: The Armageddon (1993).

Από τις μεγάλες του επιτυχίες άλλωστε ήταν και η εμφάνισή του στον ομώνυμο ρόλο της The Phantom of the Opera (1998) του Dario Argento.