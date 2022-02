Ουκρανία: Υπό αποχώρηση από τις ρωσικές ομάδες λιθουανοί μπασκετμπολίστες

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τη διαταγή του Βλαντίμιρ Πούτιν να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση.

Μια απόφαση που έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους τομείς του, με τον αθλητισμό να μην αποτελεί σε καμία περίπτωση εξαίρεση.

Ήδη έχουν πάρει θέση πολλοί αθλητές, δείχνοντας τη συμπαράστασή τους στην Ουκρανία με διάφορους τρόπους.

Σύμφωνα μάλιστα με το BasketNews.com, οι λιθουανοί αθλητές που αγωνίζονται στις ομάδες της Ρωσίας έχουν πάρει οριστική απόφαση να αποχωρήσουν από τους συλλόγους τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της χώρας και των πράξεών της εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μάριους Γκριγκόνις της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Αρτούρας Γκουντάιτις της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ο προπονητής της Πάρμα Περμ και της εθνικής Λιθουανίας, Κάζις Μακσβίτις, φέρονται να είναι οι Λιθουανοί που αναμένεται να αποχωρήσουν από τις ομάδες της Ρωσίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

At least 4 Lithuanians are leaving their respective Russian tams.

BasketNews have learned that Marius Grigonis, Mindaugas Kuzminskas, Arturas Gudaitis and LT National team head coach Kazys Maksvytis will not continue their careers in Russiahttps://t.co/RkbRsEsK2b

