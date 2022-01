Συνελήφθη ο Μέισον Γκρίνγουντ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μέισον Γκρινγουντ με τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του η οποία γνωστοποίησε μέσα από τα social media για όλα όσα της έχει κάνει ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ήδη οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν πάρει επίσημη θέση και μετά τη σχετική ανακοίνωση για το συμβάν, ανέφεραν πως ο Άγγλος έχει τεθεί εκτός ομάδας, μέχρι η αστυνομία να διαλευκάνει την υπόθεση και όλα να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Μάντσεστερ, ήδη έχει συλληφθεί ένας 20χρονος, «με την υποψία βιασμού και επίθεσης», κάτι που προφανώς συμπίπτει με την υπόθεση του Γκρίνγουντ…

«Εχει αρχίσει έρευνα για το περιστατικό και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας 20χρονος συνελήφθη με την υποψία βιασμού και επίθεσης», αναφέρει η Αστυνομία…

Greater Manchester Police statement: «An investigation was launched and following enquiries we can confirm a man in his 20s has since been arrested on suspicion of rape and assault. He remains in custody for questioning. Enquiries are ongoing.» (2/2) #mulive

— utdreport (@utdreport) January 30, 2022