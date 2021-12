Πέθανε ο δημοφιλής σκηνοθέτης Jean Marc Vallee σε ηλικία 58 ετών.

Σύμφωνα με τους New York Times βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του και μέχρι στιγμής δεν έγιναν γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Σημειώνεται, πως ο Jean Marc Vallee ήταν ο βραβευμένος σκηνοθέτης του «Dallas Buyers Club» που απέσπασε τρία Όσκαρ με πρωταγωνιστή τον Μάθιου ΜακΚόναχι και της δημοφιλούς σειράς του HBO «Big Little Lies».

Jean-Marc Vallée Has Died; Director Of ‘Dallas Buyers Club,’ ‘Big Little Lies’ & ‘Sharp Objects’ Was 58 https://t.co/L37oFPbfAk

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 27, 2021