A nurses fills up syringes for patients as they receive their coronavirus disease (COVID-19) booster vaccination during a Pfizer-BioNTech vaccination clinic in Southfield, Michigan, U.S., September 29, 2021. REUTERS/Emily Elconin

Την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κοροναϊού για όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου στους 50 και άνω θα ανοίξει στις 9 Οκτωβρίου. Ενεργειακή καταιγίδα τρομάζει οικονομίες και νοικοκυριά Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία ανοίγει η πλατφόρμα και για τους πολίτες με ευπαθή νοσήματα στην ομάδα Α και με υποκείμενα νοσήματα στην ομάδα Β. Προϋπόθεση είναι να έχουν κλείσει έξι μήνες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. «Εξορμήσεις» στην Βόρεια Ελλάδα Ακόμα, ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό πως συνεχίζονται οι εξορμήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. Όπως είπε, «επικεντρωνόμαστε κυρίως στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα». Κινητά συνεργεία από κέντρα υγείας της περιοχής και μία κινητή μονάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού θα πάνε σε απομακρυσμένα χωριά την Τρίτη (12/10) σε Κιλκίς, Πιερία, Ξάνθη, την Τετάρτη (13/10) σε Δράμα, Πέλλα και την Πέμπτη (14/10) σε Φλώρινα και Σέρρες. Νέο κοστούμι λιτότητας για τον ευρωπαϊκό Νότο Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share