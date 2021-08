Χαρδαλιάς – Ακόμα μια δύσκολη νύχτα στην Εύβοια – Βελτιώνεται η κατάσταση στην Αττική

Sixth consecutive day of the wildfire at Evia Island, on August 8, 2021 / Έκτη μέρα της φωτιάς στην Εύβοια, στις 8 Αυγούστου, 2021

Στην καθημερινή πλέον ενημέρωση για τις πυρκαγιές που καίνε την Ελλάδα για έκτη συνεχόμενη μέρα προχώρησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε μιλώντας για τον τραυματισμό του Έλληνα πυροσβέστη το πρωί της Κυριακής στην Πάρνηθα, αλλά και για την πτώση του αεροσκάφους πετζετέλ που σημειώθηκε στην Ζάκυνθο, με τον πιλότο και πατέρα δύο παιδιών να είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική Παράλληλα, αναφερόμενος για τις πυρκαγιές στην Εύβοια είπε πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμα δύσκολη νύχτα, όπου ο αγώνας θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς. Όσον αφορά στην Αττική υπογράμμισε ότι η εικόνα βελτιώνεται όσο περνούν οι ώρες, ωστόσο κατέστησε σαφές πως οι περιπολίες θα συνεχιστούν και απόψε για τυχόν αναζωπυρώσεις.

