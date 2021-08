Εφιάλτης δίχως τέλος στην Εύβοια – Νέα αναζωπύρωση στις Γούβες

Sixth consecutive day of the wildfire at Evia Island, on August 8, 2021 / Έκτη μέρα της φωτιάς στην Εύβοια, στις 8 Αυγούστου, 2021

Τεράστιες γλώσσες φωτιάς ξεπηδούν σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, ακόμη και σε χωριά που οι κάτοικοι νόμιζαν ότι κατάφεραν να σώσουν. Πανικός έχει προκληθεί από την νέα αναζωπύρωση στις Γούβες, ενώ πολλά και επικίνδυνα είναι και τα μέτωπα στο Αρτεμίσιο προμηνύοντας άλλη μια δραματική νύχτα. Όταν οι φλόγες περικύκλωσαν την Αττική Οι καταγγελίες των κατοίκων για ελλιπή βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό συνεχίζονται για έκτη ημέρα, με τις προσπάθειες τόσο των ίδιων όσο και των δυνάμεων της πυροσβεστικής να αντιμετωπίσουν την φωτιά να δυσχεραίνεται από τις διακοπές νερού. Συνεχείς έλεγχοι για εγκλωβισμένους Τις παραλίες τις βορειοανατολικής Εύβοιας ελέγχουν διαρκώς για τυχόν εγκλωβισμένους, σκάφη του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή σκαφών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σύμφωνα με το Λιμενικό, πριν από λίγο απεγκλωβίστηκαν 23 άτομα από διάφορες παραλίες τα οποία μεταφέρθηκαν στο Πευκί Ευβοίας. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τρία πλοία του λιμενικού, δύο πλοία και δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, φέρι μποτ, σκάφη ιδιωτών και αλιέων βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσουν στην άμεση απομάκρυνση των πολιτών.