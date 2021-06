Συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν: Η χειραψία, τα χαμόγελα και η ευχή

Με τη φράση «εύχομαι η συνάντηση να είναι παραγωγική» από τα χείλη του Βλάντιμιρ Πούτιν, ξεκίνησε στη Γενέυη η συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πολύωρη συνάντηση στη Villa La Grange, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει την πρώτη τους χειραψία, που συνοδεύτηκε από χαμόγελα.

Στις 12:27 (13:27 ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Γενεύης το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας, που μετέφερε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ώρα που λίγο μετά τις 13:00 (τοπική ώρα) έφτασε στη Villa La Grange και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

