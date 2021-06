Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και Το Βήμα συνδιοργανώνουν την τέταρτη διάλεξη της σειράς διαδικτυακών διαλέξεων με γενικό θέμα Βρετανία, Βρετανοί και η Ελληνική Επανάσταση (Britain, Britons and the Greek Revolution), την Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 19.00.

Όλες οι διαλέξεις κινούνται γύρω από τη θεματική του ρόλου που έπαιξε η Βρετανία και οι Βρετανοί για την εξέλιξη και τελική επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης και εξετάζουν πτυχές της βαθιάς και πολύπλευρης αυτής σχέσης.

Στη διάλεξη της 10ης Ιουνίου θα μιλήσει η Αν. Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου.

Το θέμα της διάλεξης, που θα δοθεί στα Αγγλικά, είναι “From the ‘small’ Greek state to ‘Greater’ Greece: the Great Idea and British politics in the 19th and 20th century”.