Ντι Μαρία : Ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του την ώρα που αγωνιζόταν – Η οικογένειά του ήταν μέσα

Μια απίστευτη ιστορία συνέβη απόψε στη Γαλλία με τον Άνχελ Ντι Μαρία να γίνεται εσπευσμένα αλλαγή από τον προπονητή του Μαουρίτσο Ποτσετίνο στο 63′ καθώς είχε γίνει ληστεία στο σπίτι του Αργεντίνου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με τα γαλλικά μέσα να αναφέρουν μάλιστα πως την ώρα της ληστείας η οικογένεια του 33χρονου μέσου βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Με την Παρί να ενημερώνεται άμεσα για το συμβάν.

Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Λεονάρντο, έτρεξε να το πει στον Ποτσετίνο ο οποίος χωρίς να το σκεφτεί έκανε αλλαγή τον Ντι Μαρία και ο Αργεντίνος αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο.

«Υπάρχουν καταστάσεις εκτός του ποδοσφαίρου, οι οποίες μπορούν να εξηγήσουν όσα έγιναν στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά μείωσε την ενέργειά μας. Στο ημίχρονο, μιλήσαμε για πράγματα εκτός του ποδοσφαίρου», ήταν η τοποθέτηση του τεχνικού των Παριζιάνων.

