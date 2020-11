Ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρει ότι αισθάνεται «καλύτερα από ποτέ» και ότι δεν θα σταματήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής του απομόνωσης, αφού ήρθε σε επαφή με έναν βουλευτή ο οποίος βγήκε θετικός στον κορωνοϊό .

Την Πέμπτη Βρετανός πρωθυπουργός είχε συνάντηση 35 λεπτών με ομάδα βουλευτών του Κόμματος των Συντηρητικών, συμπεριλαμβανομένου και του Λι Άντερσον, ο οποίος λίγο αργότερα διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19.

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι ήρθε σε επαφή με κρούσμα, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Twitter εξήγησε πως δεν έχει κανένα σύμπτωμα και θα συνεχίσει να εργάζεται, από το πρωθυπουργικό γραφείο στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο.

«Σήμερα ειδοποιήθηκα από την επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Υγείας ότι πρέπει να απομονωθώ, καθώς ήρθα σε επαφή με κάποιον που έδειξε θετικός στον COVID-19. Δεν έχω συμπτώματα, αλλά ακολουθώ τους κανόνες και θα δουλέψω από το Νο10 καθώς θα συνεχίζω να ηγούμαι της προσπάθειας της κυβέρνησης κατά της πανδημίας», αναφέρει στην ανάρτηση του.

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.

I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 15, 2020