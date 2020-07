Koρωνοϊός : Νέα μέτρα στα χερσαία σύνορα

Public health workers collect swab sample from travellers to test for the COVID-19 coronavirus at the Promachonas - Kulata border checkpoint of Greek-Bulgarian borders on June 24, 2020. / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορωνοϊό στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα - Κούλατα, στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας, 24 Ιουνίου 2020.

Νέα μέτρα για την είσοδο των τουριστών στα χερσαία σύνορα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Την επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα στα σύνορα επιβεβαίωσαν τα δειγματοληπτικά τεστ. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε αυξημένη ροή διελεύσεων και για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκαν πρόσθετα μέτρα στα χερσαία σύνορα. Ο πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, το δίκτυο 5G, η Huawei και η κρίση της παγκοσμιοποίησης Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης η είσοδος στη χώρα επιτρέπεται από συγκεκριμένα φυλάκια και συγκεκριμένα από Κακαβιά, Κρυσταλοπηγή, Νυμφαίων και Κήπων. Εκτός από τους έλληνες πολίτες και οι κάτοχοι δελτίου ομογενών υποχρεούνται στη συμπλήρωση φόρμας εισόδου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέστησε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Οι εργάτες γης δεν θα έχουν δικαίωμα νέας εισόδου μέχρι νεοτέρας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας κάθε Τρίτη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς στη μια το μεσημέρι θα ενημερώνει σχετικά για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον κοροναϊό. Για τα αναδρομικά: Η κυβέρνηση μελετά όλες τις πτυχές της απόφασης του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις μέσα στη βδομάδα. Δεν παραγράφονται τα δικαιώματα των συνταξιούχων και δεν χρειάζεται να κάνουν προσφυγές. Για την τραγωδία στο Μάτι: Όπως είπε νέα ανατριχιαστικά στοιχεία για το Μάτι ήρθαν στη δημοσιότητα. Οι ηχογραφημένοι διάλογοι είναι ανατριχιαστικοί. Αν η κυρία Γεροβασίλη αμφισβητεί οτιδήποτε οφείλει να στραφεί εναντίον αυτού που επικαλείται το όνομά της. Για τη Σύνοδο Κορυφής: Η κυβέρνηση ελπίζει σε συμφωνία και πως ο πρωθυπουργός συμμετείχε ενεργά σε όσες συσκέψεις έγιναν τόσο με τις χώρες του Νότου όσο και με τις χώρες των λεγόμενων «φειδωλών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την τοποθέτησή τους με το μήνυμα του πρωθυπουργού για τα 46 χρόνια από την τουρκική εισβολή. «Όπως τόνισε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, 46 χρόνια από την τουρκική εισβολή η πληγή της Κύπρου εξακολουθεί να αιμορραγεί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παράλληλα, μίλησε για αλλεπάλληλες επιθετικές ενέργειες που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για ανιστόρητες αποφάσεις που προσβάλλουν τον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα των τουρκικών προκλήσεων, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής και υπογράμμισε πως «είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Το ισλαμικό αφήγημα Ερντογάν και η σύγκρουση με τη Δύση Share