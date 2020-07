Τέλος στη συνεργασία Viber – Facebook

ΗRakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μία από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο για δωρεάν και εύκολη επικοινωνία, ανακοινώνει ότι θα διακόψει κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook.

Όπως ανακοίνωσε η εφαρμογή θα αφαιρέσει τα Facebook Connect, Facebook SDK και GIPHY, αλλά και θα διακόψει κάθε διαφημιστική δαπάνη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στο κίνημα #StopHateForProfit που καλεί σε μποϊκοτάρισμα του εν λόγω γίγαντα της τεχνολογίας.

Εν μέσω των διαμαρτυριών που ξέσπασαν σε όλες τις ΗΠΑ τις περασμένες εβδομάδες, μια ομάδα έξι οργανισμών, μεταξύ των οποίων η Anti-Defamation League και ο NAACP, κάλεσαν όσους διαφημίζουν στο Facebook να διακόψουν τις δαπάνες τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, ως αντίδραση στην αδυναμία της εταιρείας να προστατέψει τους χρήστες από τη βίαια ρητορική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από μια σειρά περιστατικών κακής χρήσης δεδομένων, μεταξύ των οποίων το διαβόητο σκάνδαλο Cambridge Analytica όπου η εταιρεία πολιτικών συμβούλων αλίευσε με ακατάλληλο τρόπο δεδομένα από περίπου 87 εκατ. χρήστες του Facebook, το Viber θεωρεί πως το ατόπημα του Facebook με τη βίαια ρητορική είναι το νερό που ξεχείλισε το ποτήρι. Έτσι λοιπόν, η εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων ωθεί το κίνημα #StopHateForProfit ένα βήμα πιο μακριά, διακόπτοντας κάθε επιχειρηματική σχέση με το Facebook.

Update on @Viber’s decision to cut business ties with Facebook #StopHateForProfit pic.twitter.com/cch4CfdQzh

— Djamel Agaoua (@dagaoua) June 25, 2020