Συνόδος Κορυφής: Νέο ραντεβού στις 6 Μαΐου για το Ταμείο Ανάκαμψης – Τον Ιούνιο διαθέσιμα τα 540 δισ.

Καμία θετική έκπληξη δεν υπήρξε από τη Σύνοδο Κορυφής των «27». Με τις διαφωνίες Βόρειων και Νότιων να παραμένουν ισχυρές η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αλληλεγγύης και τους τρόπους χρηματοδότησης της ανάκαμψης των κρατών – μελών μετά τη λαίλαπα της πανδημίας μετατέθηκε για τις 6 Μαΐου.

Η Ευρώπη κατά την προσφιλή μέθοδό της όταν θέλει να αποφύγει το καταστροφικό ναυάγιο μετέθεσε το πρόβλημα για αργότερα αναθέτοντας στην Κομισιόν να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες αυτής της κοινής προσπάθειας και να την παρουσιάσει στις 6 Μαΐου.

«Κινήθηκαν προς τα εμπρός χωρίς πραγματική σύμπνοια. Επαφίεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τετραγωνίσει τον κύκλο» ήταν το εύστοχο σχόλιο ευρωπαίου διπλωμάτη.

Αντίθετα συμφωνία υπήρξε, όπως ήταν αναμενόμενο, ως προς την έγκριση του πακέτου των 540 δισ. ευρώ που εισηγήθηκε το Eurogroup και περιλαμβάνει μέτρα άμεσης ανακούφισης των οικονομιών της ευρωζώνης που πλήττονται από τον κοροναϊό.

Το πακέτο θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιουνίου 2020, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της Συνόδου Κορυφής.

Θέλοντας δε να δώσει ένα θετικό τόνο, συνειδητοποιώντας προφανώς ότι αυτή τη φορά πραγματικά διακυβεύεται η ενότητα και το κύρος της Ευρώπης ο Σαρλ Μισέλ έσπευσε να τονίσει ότι «εκφράσαμε την ισχυρή βούλησή μας να προχωρήσουμε μαζί προς τα εμπρός».

.

