Το κυβερνητικό «τεστ αντισωμάτων» για την επόμενη ημέρα

Daily life in the city, during the outbreak of the novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Athens Greece on April 9, 2020. Greece is on the eighteenth day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Καθημερινότητα στην πόλη, στην περιόδο της Πανδημίας του νέου κορωναϊού (COVID-19), Αθήνα, 9 Απριλίου, 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη όγδοη ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.

Όσο η δοκιμασία λόγω της πανδημίας συνεχίζεται και εν όψει της επόμενης εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, γίνονται πολλές και διάφορες διαπιστώσεις σε πολλά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική διαχείριση, ήδη έχουν φανεί πολλά. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Καταδείχθηκε πώς η επινόηση του επιτελικού κράτους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την νέα δομή ως προς τον έλεγχο των δράσεων και την δυνατότητα συνεχών και καίριων αποφάσεων. Φάνηκε επίσης, πώς σε κρίσιμους τομείς, με πρώτο και βασικό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπήρξε καθοριστικής σημασίας συντονισμός και αποτελεσματικότητα, το ίδιο στο πεδίο της υγείας, παρά τα γνωστά και δομικά προβλήματα και φυσικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η περίοδος συνέπεσε και με την κρίση στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, όπου φάνηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και επιτελέσουν το έργο τους στο ακέραιο. Ήταν όμως όλα τα κυβερνητικά στελέχη εξίσου αποτελεσματικά και ικανά να αντεπεξέλθουν; Πολλώ δε μάλλον: είναι όλοι έτοιμοι για το «μετά», έχουν αναπτυχθεί τα αναγκαία «αντισώματα»; Αυτό θα φανεί στην επόμενη φάση και αναλόγως του τι θα σημάνει η μερική άρση των περιοριστικών μέτρων καθώς και του πώς θα καταστρωθεί το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Εκεί θα καταδειχθεί ποιοι, πώς και πόσο είναι σε θέση να κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά. Για την ακρίβεια, δείγματα υπάρχουν ήδη. Πίσω από την πρώτη γραμμή και τα πρόσωπα που δίνουν την μάχη στο Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελείο του Πρωθυπουργού, στο επιστημονικό πεδίο και στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δρουν και ενεργούν πολλά άλλα στελέχη, είτε κυβερνητικά είτε άλλα. Υπό αυτό το πρίσμα, στον στενό πυρήνα του κέντρου λήψης αποφάσεων, ήδη έχει γίνει μία καταγραφή για την επάρκεια προσώπων και ομάδων, τις δυνατότητές τους και το αν εν τέλει κάνουν για την δουλειά ή όχι. Δεν έχουν περάσει όλοι το τεστ. Και η ανεπάρκειες έχουν καταγραφεί. Η μεγάλη αυτή δοκιμασία για τον πλανήτη, την Ευρώπη, την χώρα και την κυβέρνηση, λειτουργεί συνεπώς αναγκαστικά ως πεδίο εξετάσεων. Το απροειδοποίητο διαγώνισμα τέθηκε σε όλους και όσοι ήταν καταλλήλως προετοιμασμένοι πνευματικά, διανοητικά και πολιτικά, τα πήγαν καλά στην εξέταση. Τις επόμενες εβδομάδες και πάντως εν όψει της επόμενης πολιτικής φάσης, τα αποτελέσματα του τεστ είναι εξαιρετικά πιθανό να ανακοινωθούν. Δεν θα τίθεται ως ζήτημα ανασχηματισμού, αλλά ως απόλυτη ανάγκη σχηματισμού μίας ομάδας που θα διαχειριστεί μία από τις κρισιμότερες περιόδους της μεταπολεμικής ιστορίας μας. Χρυσή εποχή για το «ηλεκτρονικό καλάθι» Share