«Επανεμφανίστηκε» τo Τέρας του Λοχ Νες

Επαγγελματίας παρατηρητής του τέρατος του Λοχ Νες που υποστηρίζει ότι το έχει δει τέσσερις φορές τον τελευταίο χρόνο, κατέγραψε το πρώτο καρέ της Νέσι για τη νέα δεκαετία.

Ο Ιρλανδός 55χρονος Eoin O’Faodhagain έχει δει το τέρας του Λοχ Νες υποστηρίζει, σύμφωνα με τη Daily Mail, ότι είδε το μυθικό τέρας να κολυμπά στις 18 Ιανουαρίου στην περιοχή Urquhart Bay και μάλιστα το κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο υπέβαλε στο επίσημο αρχείο καταγραφής των εμφανίσεων του τέρατος του Λοχ Νες.

Το βίντεο «επιβεβαιώθηκε» από το αρχείο και έτσι είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Νέσι για τη δεκαετία του 2020 από τον περασμένο Οκτώβριο.

O Eoin εκτιμά ότι το αντικείμενο που είδε είχε πλάτος περίπου 1,2 μ. και μήκος 3 μ.

«Είναι τέλειο που ήμουν ο πρώτος που είδα το τέρας του Λοχ Νες για τη δεκαετία. Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι αυτό το πλάσμα είναι μεταναστευτικό αλλά εγώ πιστεύω ότι η Νέσι δεν πάει πολύ μακριά από τη λίμνη».

Τώρα έχει εντοπίσει τη Νέσι έξι φορές συνολικά, τέσσερις από αυτές πέρυσι.

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2020