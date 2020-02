Κορωνοϊός: Η μαρτυρία του Ελληνα που μεταφέρθηκε από την Ουχάν στη Γαλλία

Για δύο εβδομάδες θα χρειαστεί να παραμείνει στη Γαλλία ο Ελληνας που ταξίδεψε από την Κίνα στο αεροσκάφος που μετέφερε 250 ευρωπαίους πολίτες λόγω του κορωνοϊού.

Ο Ελληνας, ονόματι Αλεξ Ζαχάρ, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής Δικαίου του Περιβάλλοντος στη Γουχάν, δήλωσε ότι ταξίδεψε μαζί με τη γυναίκα του που είναι οκτώ μηνών έγκυος.

«Θα με κρατήσουν εδώ για 14 μέρες πριν μπορέσω να ταξιδέψω, αλλά όταν μπορέσω να φύγω το σχέδιό μου είναι να έρθω στην Αθήνα. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα αλλά θα μας κρατήσουν ούτως ή άλλως σε καραντίνα. Καλύτερα αυτό από το να μέναμε στη Ουχάν» τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Η γυναίκα μου είναι εδώ μαζί μου είναι οκτώ μηνών έγκυος, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε παραπάνω. Αν δεν είχαμε τους έλληνες διπλωμάτες να μας βοηθήσουν θα ήμουν ακόμα εκεί με τη γυναίκα μου, η οποία είναι οκτώ μηνών και ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, έπρεπε να φύγουμε γρήγορα» πρόσθεσε.

Προηγουμένως, ευγνωμοσύνη στη Γαλλία για την οργάνωση του επαναπατρισμού Έλληνα και άλλων πολιτών της ΕΕ από την πόλη Ουχάν της Κίνας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εξέφρασε με ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανάρτηση ευχαριστεί τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-ιβ Λε Ντριάν, και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους.

Η Αθήνα είναι, επίσης, σε συνεχή επικοινωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τους ευρωπαίους εταίρους για να επαναπατριστούν κι άλλοι δύο Έλληνες που παραμένουν σε περιοχή της Κίνας που τελεί υπό καραντίνα.

Grateful to #France for organizing the repatriation of Greek & other EU citizens from #Wuhan, #China, with support from the #EU Civil Protection Mechanism #EUCivPro. We thank FM @JY_LeDrian & our colleagues at @francediplo_EN for their solidarity & support https://t.co/KgdjFc1gsR

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 2, 2020