Η ελληνική ραπ ζητά δικαιοσύνη για τον Παύλο

Επιστολή κατά της εισαγγελικής πρότασης για την Χρυσή Αυγή υπογράφουν 336 ράπερ της ελληνικής σκηνής, εκφράζοντας την οργή τους για ασκώντας κριτική στην εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου.

«Για μας είναι σαφές, ότι πολιτικοί παράγοντες καθορίζουν άμεσα το δικαστικό σύστημα και τις αποφάσεις του. Αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μας, δε θα βρουν ποτέ ξανά χώρο να αναπνεύσουν στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές μας!» αναφέρουν στο κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Ραπ Συσπείρωση για τον Παύλο, και υπογραμμίζουν «για το δίκιο, για την ελευθερία, για τον Παύλο!».

Η επιστολή

Τον Σεπτέμβριο του 2013 ο Παύλος Φύσσας – Killah P δολοφονείται από τη ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Έξι χρόνια μετά, δολοφονείται ξανά. Αυτή τη φορά από την ελληνική δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. «Στις 18 του μήνα ο Παύλος κλείνει 75 μήνες νεκρός. Τελικά σήμερα τον ξαναμαχαιρώσατε, αιμορραγεί η πληγή του», φωνάζει με απελπισία η μάνα του Παύλου, όταν ακούει την πρόταση που καταθέτει η εισαγγελέας στη δίκη της ΧΑ, Αδαμαντία Οικονόμου.

Η πρότασή της αθωώνει πλήρως την ηγεσία και τα στελέχη της οργάνωσης για την δολοφονία του Παύλου – Killah P, τους απαλλάσει από οποιαδήποτε κατηγορία για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φορτώνει τον φόνο αποκλειστικά στον Γιώργο Ρουπακιά και με απίστευτη χυδαιότητα τον βαφτίζει «τυχαία συνάντηση». Παράλληλα αθωώνει και τους 17 συνεργούς του – μέλη του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, που δήθεν δεν γνώριζαν τίποτα για τις κινήσεις του Ρουπακιά.

Η Αδαμαντία Οικονόμου δεν είναι καμιά «χθεσινή». Είναι αυτή, που λίγα χρόνια πριν, επέμενε με μανία να καταδικαστεί ο αθώος Τάσος Θεοφίλου και τώρα συντάσσεται πιστά με την υπερασπιστική γραμμή Μιχαλολιάκου. Χωρίς καμία ντροπή, αγνοεί πλήρως τα στοιχεία και τις μαρτυρίες για τα τάγματα εφόδου, καθώς και τη συμμετοχή της ηγεσίας στο συντονισμό όλων των δολοφονικών επιθέσεων μέχρι σήμερα. Εξάλλου από την αρχή της δίκης δεν δίστασε απροκάλυπτα να πάρει πολλές φορές το μέρος των δολοφόνων του Παύλου, λειτουργώντας σχεδόν ως υπεράσπισή τους.

Για μας είναι σαφές, ότι πολιτικοί παράγοντες καθορίζουν άμεσα το δικαστικό σύστημα και τις αποφάσεις του. Το βαθύ κράτος που τόσα χρόνια συγκαλύπτει την εγκληματική δράση της ΧΑ, πλέον σχεδιάζει το ξέπλυμα της και την ολική επαναφορά της στους δρόμους, ακόμα και στο κοινοβούλιο. Η ΧΑ είναι γέννημα θρέμμα αυτού του πολιτικού συστήματος, εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και δεν θα την αδειάσουν τόσο εύκολα όσο κάποιοι πίστευαν.

Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιχειρούν να δώσουν στην δίκη μία τέτοια εξέλιξη. Αποτελεί κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, μιας συνεχούς επίθεσης στα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, ενός συνολικότερου εκφασισμού της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ονειρεύονται την Ελλάδα της «κανονικότητας», της σιωπηλής ανοχής, την Ελλάδα όπου κάθε φωνή που τολμά να αμφισβητήσει το παραμικρό θα χτυπιέται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Υπολογίζουν όμως χωρίς εμάς. Νομίζουν πως θα τους περάσει έτσι εύκολα, αλλά είναι βαθιά γελασμένοι. Θα μας βρουν απέναντί τους! Αν η απόφαση του δικαστηρίου αθωώσει την ΧΑ, σημαίνει πως αυτομάτως οπλίζεται ξανά το χέρι των νεοναζί. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα δώσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι το παρών στα δικαστήρια ως την ημέρα της απόφασης. Οι δικαστές πρέπει να αφουγκραστούν το αίσθημα δικαίου και να καταδικάσουν τους κατηγορουμένους με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Όλοι όσοι τόσα χρόνια αγκαλιαζόμαστε μέσα στις συναυλίες, όσοι τραγουδάμε και παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, όσοι ανατριχιάζουμε ακόμα με αυτή τη μουσική, βάζουμε ένα στοίχημα και δίνουμε μια υπόσχεση. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη με κάθε κόστος, όπως και όπου χρειαστεί, μέχρι να δικαιωθεί ο Παύλος, ο Λουκμάν, αλλά και όλα τα θύματα του φασισμού. Παίρνουμε θέση και στεκόμαστε όρθιοι απέναντι στην κρατική και παρακρατική καταστολή. Η οργή μας θεριεύει. Δεν θα φοβηθούμε ούτε στιγμή από την τρομοκρατία τους. Όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο, ζούμε μέσα από το Hip Hop. Μέσα από την μουσική που γεννιέται από την πραγματικότητα και μιλάει γι αυτήν ωμά. Μέσα από τη μουσική που βλέπει τους μπάτσους ως συμμορία, το δικαστικό σύστημα ως ένα καλοστημένο θέατρο σκιών και τους φασίστες ως πιστούς υπηρέτες του συστήματος. Ο Παύλος – Killah P, ο αδερφός μας, ζούσε κι αυτός μέσα από αυτή τη μουσική. Πλέον, ζει μέσα στις καρδιές μας και θα ζει για πάντα ώστε να μας θυμίζει πως τίποτα δεν τελείωσε. Πώς όλοι εμείς, οι γιοι και οι κόρες της Μάγδας, θα στεκόμαστε ενωμένοι απέναντι στην αδικία, απέναντι στο σύστημα που πνίγει τις ζωές μας, απέναντι στο μαύρο τέρας του φασισμού.

Αυτοί που σκότωσαν τον αδερφό μας, δε θα βρουν ποτέ ξανά χώρο να αναπνεύσουν στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές μας!

Δίνουμε ενωμένοι το παρών στα δικαστήρια την ημέρα της απόφασης.

Για το δίκιο, για την ελευθερία, για τον Παύλο!

Οι υπογράφοντες

