Έλον Μασκ για Cybertruck της Tesla : Εχει ήδη 150.000 παραγγελίες

Η Tesla έχει ήδη καταγράψει σχεδόν 150.000 παραγγελίες για το φουτουριστικό ηλεκτρικό pick up της, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Έλον Μασκ, δύο ημέρες μετά την παρουσίαση του οχήματος, που κατέληξε σε φιάσκο έπειτα από την αποτυχημένη επίδειξη της αντοχής του αυτοκινήτου.

Χθες Σάββατο, ο Έλον Μασκ έγραψε στο Twitter: «Ήδη, 146.000 παραγγελίες για το Cybertruck, το 42% για διπλό κινητήρα, το 41% για τριπλό και το 17% για απλό κινητήρα».

Όλο αυτό, χωρίς «καμία διαφημιστική καμπάνια ούτε προπληρωμές» συμπλήρωσε ο δισεκατομμυριούχος, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της SpaceX.

With no advertising & no paid endorsement

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019