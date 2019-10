ΗΠΑ : Ουάσινγκτον και Άγκυρα ξαναγίνονται τα φιλαράκια τα καλά

Σε… σύσφιξη σχέσεων μετά την κρίση που διήρκησε περίπου δύο εβδομάδες φαίνεται πως προχωρούν ΗΠΑ και Τουρκία μετά τη συμφωνία Ερντογάν – Πούτιν, η οποία -τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο- άφησε τους πάντες ευχαριστημένους.

Μιλώντας στον αμερικανικό λαό, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας πως η κατάπαυση πυρός στη Συρία θα είναι μόνιμη.

Όπως τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος ορισμένοι αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη Συρία, με σκοπό να προστατεύουν κοιτάσματα πετρελαίου.

Ξεκαθάρισε, επίσης, πως ο Λευκός Οίκος θα επαναφέρει τις κυρώσεις εάν οι τουρκικές δυνάμεις παραβούν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, τόνισε πως τόσο η Τουρκία όσο και η Συρία πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο ISIS δεν θα διεκδικήσει καμία επικράτεια.

Επεσήμανε, δε, ότι ο ίδιος έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, σε μια πρώτη αντίδραση στη συμφωνία, με ανάρτησή του στο twitter έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία» στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας.

«Η ζώνη ασφαλείας δημιουργήθηκε. Η κατάπαυση πυρός κράτησε και οι πολεμικές αποστολές σταμάτησαν. Οι Κούρδοι είναι ασφαλείς και συνεργάστηκαν πολύ καλά μαζί μας. Οι κρατούμενοι του ISIS βρίσκονται στη φυλακή» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019