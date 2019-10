NBA : Εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος των Μπακς, πετυχαίνοντας double-double στο τελευταίο φιλικό με τους Τίμπεργουλβς.

Οι Μπακς επικράτησαν εύκολα των λύκων με 118-96 κι ολοκλήρωσαν αήττητοι την preseason, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δίνει ρεσιτάλ σε ακόμη ένα ματς και να αποδεικνύει πως και πάλι είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP της regular season.

Συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο είχε 26 πόντους (7/9 βολές, 8/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα), πήρε 14 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα.

The best from The Greek Freak in 27 minutes:

26 PTS | 14 REB | 3 BLK | 60 FG% pic.twitter.com/TCmSFJF8sS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 18, 2019