Τουρκία : Συνεχίζει τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο

Αν και βρίσκεται εν μέσω της στρατιωτικής της επιχείρησης στη Συρία, η Τουρκία ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στο άλλο «μέτωπο», αυτό του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Άγκυρα εξέδωσε δύο νέες NAVTEX για ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά τόσο στο Αιγαίο όσο και εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Οι ασκήσεις στην Κύπρο πραγματοποιούνται σήμερα

Ειδικότερα, ως προς την πρώτη περίπτωση, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX για ναυτικά γυμνάσια του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού μία «ανάσα» από την Κύπρο.

Οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι.

Η πρώτη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1176/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-10-2019 03:22)TURNHOS N/W : 1176/197

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES, ON 17 OCT 19 FROM 0700Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

34 52.00 N – 031 12.00 E

34 52.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 12.00 E

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά μεταξύ Λήμνου και Λέσβου

Σε σχέση με την δεύτερη περίπτωση, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης στην Τουρκία προχώρησε στην έκδοση NAVTEX που «δεσμεύει» θαλάσσια περιοχή στο βορειανατολικό Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα τμήμα ανάμεσα στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Στη συγκεκριμένη περιοχή θα γίνουν ασκήσεις με βολές του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 από τις 09:01 π.μ μέχρι τις 10:30 π.μ.

Η δεύτερη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1177/19 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-10-2019 10:14)TURNHOS N/W : 1177/19

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE ON 23 OCT 19 FROM 0901Z TO 1030Z IN AREA BOUNDED BY;

39 30.00 N – 025 43.00 E

39 40.00 N – 025 33.00 E

39 40.00 N – 025 20.00 E

39 30.00 N – 025 33.00 E